חתימה דיגיטלית – בדיוק כמו בעולם האמיתי, בלי מערכת מסורבלת ויקרה

הדור החדש של מערכות החתימה הדיגיטלית לא מנסה להפוך את המשתמש למומחה טכנולוגי.

המטרה היא פשוטה:

לקבל מסמך, לפתוח אותו בטלפון, למלא בקלות ולחתום עם האצבע – וזהו.

בלי תוכנות מסובכות בלי להתקין אפליקציות מהחנויות

ובלי תהליך מסורבל שגורם ללקוחות לוותר באמצע.

המשתמש מקבל קישור ב-SMS או במייל או בוואטסאפ, פותח את המסמך מכל מכשיר, חותם ישירות על המסך והמסמך נשמר באופן דיגיטלי ומסודר.

בדיוק כמו חתימה על נייר – רק חכם יותר

אנשים רגילים לחתום בעט.

לכן אחת הטעויות הגדולות של מערכות ישנות היא לנסות “להמציא מחדש” את החתימה.

בפועל, המשתמש רוצה חוויה טבעית:

לראות את המסמך, לקרוא אותו, ולחתום במקום המתאים עם האצבע או העט הדיגיטלי.

היתרון הוא שהמערכת יודעת לעשות הרבה מעבר לדף נייר רגיל:

תיעוד מלא של מועד החתימה

שמירת המסמך בענן

שליחה אוטומטית לכל הצדדים

מעקב אחרי מי חתם ומי עדיין לא

חיבור למערכות CRM ו-ERP

עבודה מכל מקום ובכל שעה

במקום ערימות נייר ותיקיות פיזיות – הכול נשמר דיגיטלית בצורה מסודרת ונגישה.

עסקים כבר לא מוכנים לחכות

לקוחות היום מצפים למהירות.

אם בעבר היה מקובל לחכות יום או יומיים עד שמישהו ידפיס ויחתום, היום עסקה יכולה להיסגר תוך דקות.

כאשר לקוח מקבל מסמך לחתימה ישירות לנייד, אחוזי ההשלמה עולים משמעותית.

אין צורך במדפסת, סורק או מחשב – הכול מתבצע מהטלפון האישי.

זה נכון במיוחד עבור:

אנשי שטח,טכנאים , סוכני מכירות , חברות ביטוח , מרפאות , חברות שירות מחלקות משאבי אנוש , ספקים ולקוחות שעובדים מרחוק

גם פשוט וגם מקצועי

בעבר מערכות חתימה דיגיטלית נחשבו לפתרון יקר שמתאים רק לארגונים גדולים.

היום גם עסקים קטנים ובינוניים יכולים להשתמש בחתימה דיגיטלית בלי להשקיע עשרות אלפי שקלים במערכת מורכבת.

המערכות החדשות מבוססות ענן, נגישות מכל מקום, ולא דורשות התקנות מיוחדות.

אפשר להתחיל לעבוד תוך דקות ולשלב חתימה דיגיטלית בתוך טפסים, הצעות מחיר, חוזים, טפסי שירות, אישורים ומסמכים פנימיים.

התאמה לנייד היא כבר לא “יתרון” – אלא חובה

הרבה מערכות עדיין שולחות מסמכים שלא באמת מותאמים לטלפון.

הלקוח צריך להגדיל מסך, לגלול לצדדים, לחפש איפה חותמים – ובשלב הזה חלק פשוט מוותרים.

מערכת חתימה מודרנית חייבת להיות Mobile First – כלומר מותאמת קודם כול לנייד.

תזכרו, ככל שיש יותר שלבים – פחות אנשים מסיימים את הפעולה.

אם לקוח צריך:להוריד קובץ, לפתוח מחשב, להדפיס ,לחתום,לסרוק , לשלוח חזרה

יש סיכוי גבוה שהתהליך יתעכב או ייעלם לגמרי.

אבל אם הוא מקבל לינק אחד פשוט לנייד – הסיכוי לחתימה מיידית עולה בצורה משמעותית.

לינק לחתימה דיגיטלית – והלקוח חותם בקלות מהנייד תוך דקות

הדרך היעילה ביותר להחתים לקוחות היא לשלוח להם קישור ישיר לחתימה דיגיטלית.

בלי הורדת אפליקציות.

בלי לפתוח מחשב.

בלי להסתבך עם קבצים.

ככל שהתהליך קצר ופשוט יותר – כך אחוזי החתימה עולים משמעותית.

עסקים רבים מגלים שברגע שעוברים ללינק דיגיטלי מותאם לנייד, זמן הסגירה מתקצר בצורה דרמטית.

במקום לרדוף אחרי לקוחות במשך ימים, המסמך נחתם לעיתים בתוך דקות מרגע השליחה.

העתיד כבר כאן

המעבר מחתימה על נייר לחתימה דיגיטלית כבר לא נחשב “חדשנות” – אלא סטנדרט עבודה מודרני.

עסקים שממשיכים לעבוד עם הדפסות, סריקות ושליחת קבצים ידנית מבזבזים זמן יקר, כסף ומשאבים.

החדשות הטובות הן שלא חייבים מערכת מסובכת כדי לעבוד בצורה מתקדמת.

אפשר לייצר חוויית חתימה פשוטה, מהירה ונוחה – בדיוק כמו בעולם האמיתי, רק דיגיטלית.כי אם אנשים מנהלים בנק, קניות ופגישות מהנייד – אין סיבה שגם חתימה על מסמכים לא תתבצע באותה קלות.