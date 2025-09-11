עקמת אצל ילדים – אבחון מוקדם, טיפולים מומלצים והשלכות לטווח ארוך

עקמת היא תופעה רפואית שבה עמוד השדרה מתעקם הצידה באופן בלתי תקין, ויוצר עיוות בצורת ה־S או ה־C. כאשר עקמת מתפתחת בגיל הילדות או ההתבגרות, היא עשויה להשפיע לא רק על היציבה, אלא גם על התפקוד הכללי, הביטחון העצמי, ולעיתים אף על מערכות פנימיות כמו מערכת הנשימה.

אבחון מוקדם וטיפול מתאים יכולים למנוע סיבוכים עתידיים ולשפר באופן משמעותי את איכות החיים של הילד. במאמר זה נסקור את הסיבות לעקמת, תהליך האבחון, אפשרויות הטיפול והשלכות לטווח הארוך.

מתי מתחילה עקמת ואיך מזהים אותה?

עקמת אצל ילדים לרוב מתפתחת בגיל ההתבגרות – בין גיל 10 ל־16 – אך יכולה להופיע גם בגיל צעיר יותר, במקרים מולדים או משניים למצבים רפואיים אחרים. הסיבה אינה תמיד ידועה, ובמקרים רבים מדובר בעקמת אידיופתית – כלומר, ללא גורם רפואי ברור.

הסימנים הראשונים לעיתים כמעט לא מורגשים, אך כדאי לשים לב ל:

כתפיים בגבהים שונים

בליטה בצד אחד של הצלעות או הגב

אגן לא סימטרי

נטייה של הגוף לצד אחד בזמן הליכה או עמידה

בגדים “שנופלים עקום” על הגוף

במקרים כאלה, חשוב לפנות בהקדם לבדיקה אצל אורתופד ילדים.

תהליך אבחון עקמת בגב

האבחון מתחיל בבדיקה גופנית פשוטה יחסית – הרופא מבקש מהילד להתכופף קדימה תוך שהוא בודק את קו עמוד השדרה ומאתר סימנים לעיוות. במידה ויש חשד לעקמת, תבוצע בדיקת רנטגן למדידת זווית הסטייה (זווית קוב).

כאשר זווית העקמת נמוכה (פחות מ־20 מעלות), המעקב בלבד יכול להספיק. במקרים חמורים יותר, חשוב לבחון את קצב הגדילה של הילד ולוודא אם יש החמרה – מה שידרוש טיפול אקטיבי.

במקרים בהם זווית העקמת גבוהה או הולכת וגדלה – עשוי להיות צורך בשקילת ניתוחי גב על מנת לייצב את עמוד השדרה ולמנוע החמרה.

אפשרויות טיפול בעקמת אצל ילדים

הטיפול תלוי בעיקר בגיל הילד, בשלב ההתפתחות הגופנית, ובחומרת העקמת. בין האפשרויות הקיימות:

מעקב בלבד – כשמדובר בזווית קטנה ויציבה

– כשמדובר בזווית קטנה ויציבה פיזיותרפיה שיקומית – שיפור יציבה, חיזוק שרירי הגב והליבה

– שיפור יציבה, חיזוק שרירי הגב והליבה מחוך גב (Brace) – נועד למנוע החמרה של עקמת בגיל ההתבגרות; מחייב משמעת בשעות השימוש

– נועד למנוע החמרה של עקמת בגיל ההתבגרות; מחייב משמעת בשעות השימוש ניתוח לתיקון העקמת – במקרים חמורים, זוהי האפשרות היעילה ביותר להשגת יישור עמוד השדרה, הקלה על כאבים ומניעת השלכות עתידיות

כאשר העקמת חמורה וממשיכה להתקדם – הרופא עשוי להמליץ על הפנייה לעקמת בגב ילדים לצורך הערכה מעמיקה וקביעת תוכנית פעולה מותאמת.

ניתוח עקמת – מתי הוא נדרש ומה כולל?

ניתוח עקמת מומלץ לרוב כאשר זווית הסטייה גבוהה מ־45–50 מעלות, או כאשר יש פגיעה בתפקוד היומיומי ובאיכות החיים של הילד. מטרת הניתוח היא ליישר את עמוד השדרה באמצעות ברגים ומוטות קיבוע, תוך שמירה על יציבות ויכולת תנועה בסיסית.

הניתוח מבוצע לרוב בגישה אחורית (מהגב), ומחייב אשפוז של מספר ימים. זמן ההחלמה משתנה בין מטופל למטופל, אך בדרך כלל נמשך מספר שבועות, כולל פיזיותרפיה הדרגתית.

הודות להתקדמות הטכנולוגיה והניסיון הקליני המצטבר, שיעור ההצלחה גבוה, ורוב הילדים חוזרים לחיים פעילים לחלוטין תוך מספר חודשים.

מה קורה אם לא מטפלים בעקמת?

עקמת שאינה מטופלת עלולה להחמיר עם הזמן, ולהוביל לבעיות מורכבות יותר בבגרות:

כאבי גב כרוניים

פגיעה בטווחי תנועה

בעיות יציבה נראות לעין

קושי בנשימה (במקרים חמורים של עקמת גב עליון)

השפעה על הדימוי העצמי והביטחון האישי

לכן, זיהוי מוקדם של עקמת אצל ילדים הוא קריטי – גם כאשר הסימנים אינם חמורים בתחילה.

איך הורים יכולים לתמוך בתהליך?

הורים משחקים תפקיד מרכזי בהצלחת הטיפול:

הקפדה על ביקורים סדירים אצל אורתופד מומחה

תמיכה רגשית והסברה רגועה לילד על המצב

עידוד לשמירה על שגרה בריאה ופעילות גופנית

מעקב יומיומי אחר שינויים גופניים

בנוסף, חשוב להבין כי לעיתים קרובות הילד לא יתלונן – ולכן חשוב שההורים יהיו ערניים לתסמינים חיצוניים כמו שינוי ביציבה, א-סימטריה בכתפיים או עיקום של הגב בעת התכופפות.

לסיכום – המפתח הוא זיהוי מוקדם וטיפול מותאם

עקמת אצל ילדים היא תופעה רפואית נפוצה יחסית, אך לא תמיד קלה לזיהוי. אבחון מוקדם, מעקב מקצועי ובחירה בטיפול הנכון – בין אם שמרני ובין אם ניתוחי – יכולים למנוע סיבוכים לטווח הארוך, ולהבטיח שילדכם ימשיך להתפתח בצורה בריאה ובטוחה.

אם יש ספק – פנו לבדיקה. טיפול נכון בזמן הוא ההבדל בין בעיה זמנית למצב רפואי מתמשך.

קרדיט תמונה FREEPIK