תיקון שטיחים עם המרכז לחידוש שטיחים – כשהדיוק פוגש אומנות

שטיחים הם הרבה מעבר לפריט עיצוב – הם זיכרון, סיפור, מורשת.

בין אם זה שטיח פרסי שעבר מדור לדור, שטיח עבודת יד מטורקיה, או שטיח מודרני שנקנה באהבה – כל שטיח שנפגם, נפרם, נקרע או התבלה, זקוק ליותר מסתם “תיקון”. הוא זקוק לטיפול בידיים שיודעות לבצע תיקון שטיחים ולהחזיר לו את הנשמה.

בדיוק בשביל זה הוקם המרכז לחידוש שטיחים – מקום שבו כל סיב נספר, כל דוגמה נבחנת, וכל חוט משוחזר באותה רמת כבוד, דיוק ואחריות של מי שמבין ששטיח זה עולם שלם – לא רק ריבוע של בד.

לא מדביקים, לא מאלתרים – מתקנים באמת.

תיקון שטיח הוא תחום שדורש שילוב נדיר של ידע טכני, ידיים מיומנות, ניסיון בינלאומי – ואהבה אמיתית לחומר.

אצלנו במרכז לחידוש שטיחים, כל עבודה מתחילה בבחינה מעמיקה של מבנה השטיח, סוג החוטים, צפיפות הסיב, סוג האריגה, הדוגמאות, צבעי הצמר – ורק אז ניגשים לפתרון.

אנחנו לא “מסתירים נזק”. אנחנו משחזרים, מייצבים, מתאימים חוטים גזורים או נפרמים אחד לאחד, ומשחזרים את המראה המקורי בצורה בלתי נראית לעין.

סוגי תיקונים שאנחנו מבצעים במומחיות:

🔹 תיקון קרעים ופרימות

חיבורים ידניים של אזורים קרועים באמצעות טכניקות מסורתיות. במידת הצורך – אריגת אזור מחדש בהתאמה מלאה לדוגמה ולצפיפות.

🔹 שיקום פרנזים וקנטים

חידוש או שחזור הפרנזים (הגדילים בקצוות) לפי סגנון השטיח. חיזוק הקנטים (שולי השטיח) למניעת קריסה או המשך פרימה.

🔹 תיקון חורים ובלייה

אם השטיח נשחק במקום מסוים – אנחנו יודעים לשחזר את האריגה מאפס. לפעמים זה דורש ימים של עבודה ידנית, אבל התוצאה – חלק בלתי נפרד מהשטיח.

🔹 התאמת צבעים לצמר טבעי

שימוש בצמר צבוע בגוון מדויק בהתאם לאזור המטופל. לעיתים, אנחנו גם צובעים ידנית את החוטים כדי להגיע לתוצאה מושלמת.

🔹 ייצוב שטיחים ישנים או נוזלים

חיזוק מבנים של שטיחים עתיקים כדי שיוכלו להמשיך לחיות שנים קדימה – מבלי לפגוע בערך המקורי או בעבודת היד.

מה מייחד את המרכז לחידוש שטיחים?

🧵 ניסיון נדיר בעבודות יד

לא רק מתקני שטיחים – אלא אומנים של ממש, עם הבנה באריגת שטיחים פרסיים, אוריינטליים, מודרניים ועתיקים.

🎨 התאמה מושלמת של צבעים

היכולת להתאים גוון של חוט אחד לשטיח שעבר 40 שנות שימוש – זו לא רק טכניקה, זו מיומנות של שנים.

🔍 שירות עם כבוד לפריט ולבעליו

אנחנו יודעים שכל שטיח שמגיע אלינו – מייצג סיפור. ולכן מתייחסים לכל אחד מהם בהקפדה, זהירות ורגש, כאילו היה שלנו.

🛠 עבודה עם אחריות מלאה

כל תיקון נמסר רק לאחר בדיקה מדוקדקת, ואנחנו מעניקים אחריות מקצועית מלאה על כל עבודה – כי אמון הוא לא תוספת, הוא הבסיס.

לא מתקנים כל שטיח – רק את אלה שחשובים

אנחנו לא כאן כדי לתקן בזול כל שטיח שנשחק. אנחנו כאן בשביל מי שמבין את הערך של שטיח, את האהבה שהוא מייצג, את ההיסטוריה שנטווית בין הסיבים.

ואם השטיח שלכם שווה את זה – אנחנו נחזיר לו את החיים.

לסיכום – אומנות התיקון, במרכז של המומחים

המרכז לחידוש שטיחים הוא לא סתם מקום. זה בית לאנשים שלא מוכנים לוותר על הזיכרונות שלהם, שלא מחליפים – אלא משקמים.

אנחנו לא עובדים מהר – אנחנו עובדים נכון. וכשזה נוגע לשטיח שלך – זו הבחירה היחידה שתרצו לעשות.