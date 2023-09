קורס שפת C. מה זה אומר? האם זה מתאים לי? וכמה אני הולך להרוויח?

ידע בשפת C יעניק לכם את היתרון משמעותי כאשר תלמדו שפות נוספות. לימוד שפת C הכרחי למי שמתכוון לעבוד בתכנותLow Level…

קורס שפת C

תוכן עניינים:

מה זה שפת C

למה כדאי ללמוד קורס C

למי מתאים קורס C

מה לומדים בקורס שפת C

מפתח C – שכר

למה כדי ללמוד C במכללת Real Time

קורס שפת C מומלץ לכל מי שרוצה להיכנס לעולם התכנות. שפת C היא אחת משפות התכנות הוותיקות ביותר, והיא רלוונטית וחשובה היום כפי שהייתה גם לפני 30 שנה.

לימודי שפת C מעניקים לסטודנטים בסיס מאוד חזק להמשך הדרך, זאת מכיוון ששפות תכנות רבות בעצם מתבססות על שפת C. מה שיאפשר לכם ללמוד ולהבין את שפות התכנות המתקדמות יותר במהירות. קורס זה גם יפתח עבורכם את האפשרות לעבוד בתכנות Low Level ולהתעסק בפיתוח קוד עבור מערכות חומרה.

מה זה שפת C

שפת C היא אחת משפות התכנות הוותיקות ביותר. במהלך השנים השפה התפתחה וחלו בה שינויים, והיא גם שימשה לצורך פיתוח שפות אחרות. אך שפה זו עדיין בעלת חשיבות גדולה בתחום התכנות, והיא משמשת בעיקר לפיתוח מערכות הדורשות אינטראקציה עם מערכות חומרה. הדוגמה הטובה ביותר היא מערכות ההפעלה, אשר רובן נכתבו בשפת C.

שפת תוכנה זו כוללת מנגנוני בקרת זרימה ומבני נתונים פשוטים, דבר ההופך אותה ליעילה ומהירה. קורס C יאפשר לכם להכיר את השפה שבה רוב המתכנתים בעולם עובדים.

שפת C משמשת לתחומים רבים, כגון:

פיתוח פקודות Command Line עבור משימות אדמיניסטרציה לניהול מערכות הפעלה.

שפת C מהווה בסיס לכל פיתוח מערכות משובצות מחשב – זמן אמת (Real-Time Embedded Systems)

פיתוח מנהלי התקנים ללא מערכות הפעלה.

פיתוח אפליקציות User-Space בפלטפורמות מבוססות Linux.

בפלטפורמות מבוססות Linux. פיתוח Kernel-Space Device Drivers בפלטפורמות מבוססות לינוקס.

פיתוח מערכות אוטומציה לבדיקות תוכנה.

ואלו הן רק כמה דוגמאות לשימושים של שפת C.

למה כדאי ללמוד קורס C

לימודי שפת C מומלצים לכל מי שרוצה לפתוח במסלול קריירה בתחום התכנות. נכון, ישנן שפות תכנות רבות, ולכן לפעמים מועמדים חדשים עשויים להתלבט במה להשקיע. ואם אתם שואלים את עצמכם שאלה זאת כרגע, שפת C היא נקודת התחלה טובה.

אמנם זוהי לא שפה חדשה, אך היא נחשבת לשפה על זמנית המשמשת לפיתוח מערכות הפעלה ושפות תכנות אחרות. היא אמנם פחות אינטואיטיבית משפות אחרות, אך לימודי C יקלו עליכם בהמשך כאשר תרצו ללמוד פייתון, ג‘אווה ואחרות.

שפות התכנות ה“צעירות“ יותר נחשבות לאטרקטיביות וקלות ללימוד ושימוש, אך יש להן מוגבלויות. הן אינן מתאימות לפיתוח Low Level, ולכן תעשיות רבות נזקקות למתכנתים השולטים היטב בשפת C. ויתכן כי דווקא היום, כאשר רבים פונים ללימודי ג‘אווה ופייתון מבלי ללמוד שפת C, דווקא ישנו יתרון לאלו השולטים בשפה חשובה זו.

שפת C נמצאת בשימוש בתעשיות רבות הכוללות את תעשיית הגיימינג, המחשוב המדעי, הפיננסים ותעשיות נוספות, או בכל תחום בו נדרש מגע עם חומרה.

למי מתאים קורס C

כל מי שמעוניין ללמוד תחום חדש ולהתחיל קריירה בתחום התכנות בעולם ההייטק.

אקדמיים המעוניינים בהסבה להייטק.

מהנדסי חומרה, תוכנה, ובעלי תואר ראשון במדעים מדויקים המעוניינים ללמוד תכנות בשפת C, או להרחיב את הידע הקיים.

לימודי שפת C פותחים בפניכם דלתות רבות והן דרך בטוחה להצליח בעולם התכנות. אך באותה הנשימה אנו יכולים להגיד כי הם אינם מתאימים לכולם.

על מנת להצליח בתחום, חשוב להחזיק בתכונות מסוימות הכוללות חשיבה מתמטית, סקרנות טבעית, יכולות לפתור בעיות ויכולות תקשורת. מתמטיקה היא במידה רבה השפה של המחשבים, ואספקטים רבים של מתכנת קשורים באופן ישיר למתמטיקה ואריתמטיקה.

במהלך עבודתכם אתם עשויים להיתקל בבעיות ואתגרים, ועליכם למצוא את הדרך להשתמש בתכנות על מנת להעניק להן את המענה הטוב ביותר. זה ידרוש מכם גם יכולות תקשורת טובות, יתכן כי חלק מהעבודה שלכם יעשה מול גורמים מקצועיים שאינם מתכנתים ומושגי התכנות זרים עבורם.

גם סקרנות תעזור לכם, סקרנות היא הדחף שגורם לכם לנסות להבין כיצד דברים עובדים, ולחפש דרכים לעשות אותם בצורה יעילה יותר.

תנאי קבלה

יכולת בסיסית של עבודה מול מחשב.

אנגלית ברמה גבוהה.

רקע או ניסיון בפיתוח תוכנה בשפות עיליות – יתרון, אך לא הכרחי.

ראיון ידע מקצועי.

מה לומדים בקורס שפת C

קורס שפת C הוא קורס מקיף וכולל המעניק לכם את כל הידע המעשי לפיתוח תוכנה, והשתלבות כמתכנתים בתחום ההייטק. הקורס יעניק לכם את כל הכלים הנדרשים לצורך פיתוח ברמה מקצועית גבוהה העונה על הצרכים של תחומי ההייטק השונים.

הקורס כולל ידע תאורטי, אך ברובו הוא קורס מעשי בגישת Hands On Training הכוללת 80% תרגול. הקורס מלווה במאות תרגילי כיתה, ותרגילי בית. אנו משלבים פרויקטים ודוגמאות מתעשיית הייטק. לכל התרגילים ישנם פתרונות מוסברים באתר האינטרנט של המכללה.

הקורס כולל גם תרגילי הכנה לראיונות עבודה אשר יעזרו לכם להוכיח את שליטכם בשפה, והתאמתכם לשוק העבודה.

קורס C עוסק בלימוד פיתוח תוכנה בשפת C על כל המשתמע מכך. הקורס מעניק את כלל הידע הנדרש לפיתוח קוד, להבין את שפת C על בוריה ולדעת כיצד לקחת פרויקט, לבצע תכנון (Software Design) וליישם את הפונקציונליות הנדרשת בשפת C, כולל פיתוח עבור מערכות הפעלה שונות כדוגמת לינוקס, Windows, FreeRTOS ואחרות. בסיום הקורס תלמדו גם על C for Embedded Systems, ע“י שימוש בכרטיסי פיתוח מבוססי ARM. זוהי תוספת הפותחת בפניכם דלתות נוספות בתעשייה, ואינה נלמדת בכל מקום.

מבנה הקורס

על מנת להציע קורס שפת C למתחילים ולמתקדמים, פיצלנו את הקורס לשני חלקים. החלק הראשון הוא לימודי שפת C עבור חסרי ידע וניסיון בתחום. לאחר סיום החלק הראשון ממשיכים לחלק המתקדם יותר. מתכנתים בעלי ניסיון וידע בסיסי בשפת C יכולים להתחיל מהחלק השני – לימודי שפת C למתקדמים.

קורס שפת C למתחילים – קורס זה מתאים למי שמעולם לא עסק בתכנות, הוא מתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר שיש לדעת לצורך תכנות. הקורס מתמקד באבני הדרך הנדרשות לצורך פיתוח תוכנה בשפת C, הכוללים את מבנה השפה, הפקודות הבסיסיות, קימפול הקוד ועוד.

קורס שפת C למתקדמים – קורס זה הוא ההמשך של הקורס למתחילים, אך מתאים גם למפתחים המביאים איתם רקע וידע בשפת C. במהלך הקורס נתמקצע בנושאים מתקדמים יותר הכוללים Bit Wise Operations, Binary Trees, Hash Tables Sorting Algorithms, Embedded Systems ועוד.

מתכונת הקורס

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית הלימודים הנחשבת של הטכניון.

הקורס כולל הרצאות פרונטליות, אך רובו מוקדש לתרגול מעשי .

משך הקורס הוא כ 90 שעות אקדמיות.

הקורס כולל תרגילי כיתה המלווים בהסברים ופתרונות.

תרגילי בית המלווים בפתרונות והסברים באתר.

חוברת קורס.

סרטונים ומצגות באתר.

פרויקט מעשי המסכם את כל הידע והכלים שנרכשו במהלך הקורס.

במהלך הקורס כל סטודנט מקבל כרטיס פיתוח לצורך לימודיC for Embedded Systems

ההרצאות מתקיימות פעם בשבוע בשעות הערב.

מפתח C – שכר

סקרי השכר מראים כי מתכנתי שפת C מתחילים (ללא ניסיון ועד שנתיים ניסיון) נהנים מרמת שכר בטווח של 16,000- 20,000 שקלים. מתכנתים בעלי ניסיון של כעשר שנים עשויים להגיע למשכורות של כ 30-34 אלף שקלים, ואף יותר במשרות ניהוליות.

למה כדי ללמוד C במכללתReal Time[NA4]

כבית תוכנה מוכר ומוערך בתעשייה, אשר חי שפת C ברמה היום יומית, ומספק שירותי פיתוח ותמיכה למאות חברות הייטק – הכנו תכנית לימודים מקיפה עדכנית ופרקטית הנותנת דגש רב לביצוע תרגול וצבירת ניסיון מעשי.

הקורס נכתב ברמה מקצועית גבוהה ומועבר ע”י טובי המהנדסים בעלי עשרות שנות ניסיון בתעשייה, הועבר עד כה לאלפי משתתפים ביניהם מאות חברות הייטק מוכרים בתעשייה.