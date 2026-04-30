כמה עולה מערכת סולארית ביתית? עלויות ומחירים 2026

השאלה הראשונה שכמעט כל בעל בית שואל כשמדובר בהתקנת מערכת סולארית היא פשוטה: כמה זה עולה? התשובה פחות פשוטה — כי מדובר בטווח מחירים רחב שתלוי בגודל המערכת, בסוג הציוד, ומורכבות ההתקנה.

המאמר הזה מרכז עבורכם את כל המספרים: עלויות ייחוס לפי גדלים נפוצים, ההוצאות לאורך חיי המערכת, מה משפיע על הצעת המחיר — ומה לצפות מבחינת תשואה על ההשקעה.

עלות לפי גודל מערכת

עלות התקנה ממוצעת עומדת על כ-4,000 ₪ לקילוואט-פיק (kWp). להלן מחירי ייחוס לגדלים אופייניים לבית פרטי:

גודל מערכת עלות משוערת הכנסה שנתית הכנסה חודשית 10 kW 40,000 ₪ 8,160 ₪ 680 ₪ 15 kW 60,000 ₪ 12,240 ₪ 1,020 ₪ 22 kW 88,000 ₪ 17,952 ₪ 1,496 ₪

הכנסה שנתית לפי 1,700 שעות שמש (מרכז הארץ) × תעריף 48 אגורות לקוט”ש. מי שזכאי לפרמיה אורבנית מקבל 54 אגורות — הכנסה גבוהה ב-12.5%.

מה אמור להיות כלול בהצעת מחיר תקינה?

לפני שמשווים הצעות מחיר, חשוב לדעת מה חייב להיות בכל הצעה רצינית:

ציוד מלא: פאנלים, אינוורטר או אופטימייזרים, ומבנה הרכבה (פרופילים, מסגרות).

התקנה: עבודת חשמלאי מוסמך, הרכבה על הגג, חיווט מהפאנלים עד ללוח החשמל.

רישוי וחיבור: טיפול מול רשת החלוקה וחברת החשמל עד לחיבור הסופי ואישור בודק מוסמך.

אחריות: 25 שנה על ביצועי פאנלים, 12–20 שנה על האינוורטר, ואחריות ביצוע על ההתקנה.

מה שלרוב לא כלול: חיזוק גג (אם נדרש), עבודות בנייה מיוחדות, וניקוי שוטף לאחר ההתקנה.

מה משפיע על המחיר הסופי?

גם בין שתי מערכות באותו גודל תמצאו הבדלים של אלפי שקלים. שלושה גורמים עיקריים:

סוג האינוורטר: מערכת עם אופטימייזרים — הפתרון המומלץ לבתים פרטיים — יקרה מעט יותר מאינוורטר מרכזי, אבל מייצרת יותר חשמל כשיש הצללות חלקיות על הגג. ההשקעה הנוספת מחזירה את עצמה תוך שנים בודדות.

איכות הפאנלים: פאנל 550Wp עולה יותר מפאנל 400Wp, אבל דורש פחות שטח גג לאותה תפוקה — יתרון משמעותי בגג עם שטח מוגבל.

מורכבות ההתקנה: גג רעפים, גובה בניין ומרחק מלוח החשמל מגדילים את שעות העבודה ולפיכך את המחיר הסופי.

עלויות שוטפות — מה תשלמו לאחר ההתקנה?

מערכת סולארית דורשת מינימום תחזוקה, אבל יש שתי הוצאות שכדאי להכיר מראש:

ניקוי פאנלים: מומלץ לנקות 4–6 פעמים בשנה. עלות ניקוי בודד למערכת גדולה: 500–800 ₪, או חוזה תחזוקה שנתי ב-2,500–3,500 ₪. פאנל מלוכלך מפסיד עד 15% מהתפוקה.

החלפת אינוורטר: צפוי פעם אחת במהלך 25 שנה, לאחר כ-12–15 שנה. עלות: 4,000–8,000 ₪ תלוי בדגם. מומלץ לרכוש הארכת אחריות ל-20 שנה כבר בעת ההתקנה.

גם כשמממנים — ההכנסות מחברת החשמל בדרך כלל מכסות את התשלום החודשי, ולעיתים נשאר עודף כבר מהחודש הראשון.

זמן החזר ותשואה — המספרים שחשוב לדעת

בעלות ממוצעת של 4,000 ₪ לkWp ותעריף 48 אגורות, זמן ההחזר הממוצע עומד על כ-5 שנים, עם תשואה שנתית של כ-19.8% — גבוהה משמעותית מכל אפיק חיסכון קלאסי.

מהשנה השישית ועד שנה 25 כל ההכנסה היא רווח נקי. ועוד נקודה חשובה: עליית מחיר החשמל בעתיד רק תגדיל את התשואה בפועל — בעוד ההסכם מול חברת החשמל מגן על התעריף שלכם ל-25 שנה.

רוצים לדעת בדיוק כמה תעלה מערכת סולארית לגג שלכם, מה ההכנסה הצפויה לפי האזור שלכם, וכמה שנים לוקח להחזיר את ההשקעה? כלי ההערכה של Sunlink מחשב את כל הנתונים תוך דקות.

