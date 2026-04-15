“המטרה היא לייצר עסקאות ‘אוף-מרקט’ שאינן קיימות בשוק החופשי”

עידו חיים טיבי, מנכ”לNTM – business trade , מסביר כיצד הופכים עסקים משפחתיים ותיקים להזדמנויות רכישה אסטרטגיות וכיצד הושלמה לאחרונה עסקת הענק במשרד רואי חשבון

בשוק המיזוגים והרכישות בישראל השם עידו חיים טיבי הפך בשנים האחרונות למזוהה עם עסקאות מורכבות וליווי פיננסי למכירת העסק מקצה לקצה. בימים אלו חברתNTM – business trade בניהולו של עידו חיים טיבי מדווחת על עלייה חדה בפעילות סביב עסקים ותיקים המגיעים למימוש בשל היעדר דור ממשיך – מגמה שיוצרת הזדמנויות יוצאות דופן למשקיעים. לאחרונה השלימהNTM – business trade בנקאות להשקעות עסקה משמעותית במשרד רואי חשבון ותיק. “כמו בהרבה עסקים ותיקים ללא דור ממשיך – גם במקרה זה זיהינו פוטנציאל אדיר במשרד שפעל שנים רבות”, מסביר עידו חיים טיבי.

הצוות המקצועי שלNTM – business trade ביצע הערכת שווי מדויקת כדי למצוא את השווי האמיתי של המשרד, ולאחר מכן פעל לאיתור הקונה המתאים ביותר וגם מצא אותו. העסקה כמעט כמו כל עסקה אחרת ארכה כ-9-8 חודשים של ניהול משא ומתן אינטנסיבי וניהול משברים שהתגלעו לאורך בדיקת הנאותות. זאת בשיתוף פעולה עם איש העסקים מתן סחייק, שחיבר את הקונה המתאים.

“נדיר שעסקאות עוברות מהר וחלק” אומר עידו חיים טיבי, בעל ניסיון של שנים רבות המתמחה בתיווך עסקים, עסקאות עם חברות ציבוריות, תיווך שלדים בורסאיים ובעל התמחות בבתי אבות ובבתי חולים סיעודיים. “אנו מבינים את האתגרים וההזדמנויות הייחודיות שמתעוררים בעולם העסקי המודרני ומציעים פתרונות מותאמים אישית ומתקדמים למגוון ללקוחותינו, תוך התמקדות ביעילות, שקיפות ומקצועיות. אנחנו מאמינים שההצלחה של הלקוחות שלנו היא ההצלחה שלנו ומתחייבים להציע שירות אישי, מקצועי ואמין”, הוא מוסיף.

עם ניסיון רב בתחום, גישה יצירתית לפתרון בעיות ורשת קשרים נרחבת עוסק NTM – business trade באמצעות מגוון מסלולי ליווי מותאמים אישית בחיבור בין אנשים, תיווך עסקאות, חברות למכירה, בנקאות להשקעות, ליווי עסקאות מיזוגים ורכישות, הערכות שווי, לימוד כיצד לרכוש עסק (גם ללא הון עצמי), מסייעים בקבלת מימון לרכישת החברה ומלווים עסקה מקצה לקצה, בבדיקת נאותות ובתהליכי מימון בנקאי וחוץ בנאי מכירה ורכישה.

NTM – business trade עוסקת במספר תחומים ובהם: תיווך עסקים – שירותי תיווך מקצועיים לעסקים ופרטיים המחפשים להרחיב, למכור או לרכוש עסקים אחרים או נוספים. המומחיות כוללת ניתוח מעמיק של השוק, התאמה של משאבים הזדמנויות, וסיוע במגעים ומשא ומתן. שירות נוסף הוא בנקאות להשקעות – שירותי בנקאות להשקעות מתקדמים, כולל ייעוץ פיננסי, ניהול פורטפוליו ותכנון אסטרטגי להשקעות. הצוות מורכב ממומחים בתחום הפיננסי המספקים פתרונות מותאמים לצרכים הייחודיים של כל לקוח.

אחד השירותים הייחודיים והמבוקשים ביותר, שמובילים עידו חיים טיבי וחברתNTM – business trade, הוא מסלול ה-.”Tailor Made” במסגרת שירות זה פועל עידו חיים טיבי כ”צייד עסקאות” עבור משקיעים המחפשים עסק בענף ספציפי מאוד – למשל, בית אבות באזור גאוגרפי מוגדר בין חיפה לקריית שמונה – גם אם אותו עסק כלל לא עומד למכירה “על הנייר”.

עידו חיים טיבי: “יש לקוחות שמגיעים אלינו עם חזון ספציפי, ולעיתים הם בעצמם עדיין לא גיבשו אותו עד הסוף. אנחנו בונים יחד ‘מסלול עסקה’ אישי, ואז הצוות של NTM – business trade ואני יוצאים לשטח. אני לא מהסס להתקשר למאות אנשים ולדפוק פיזית על דלתות של בעלי עסקים שעומדים בקריטריונים, גם אם הם מעולם לא חשבו למכור. המטרה היא לייצר עסקאות ‘אוף-מרקט’ שאינן קיימות בשוק החופשי ונמצאות מתחת לרדאר של המתחרים”.

השירות מבוסס ברובו על מודל של “התחייבות לתוצאות”. “מדובר במערכת יחסים של אמון עם הלקוח”, מוסיף עידו חיים טיבי. זה דורש מאיתנו עבודה מאומצת, לעיתים שבועות שלמים של סריקת שטח, אבל ברגע שהשידוך מתבצע והעסקה נחתמת – הערך המוסף למשקיע ולנו הוא אדיר. זה השירות שהלקוחות הכי אוהבים, כי הם מקבלים נכס עסקי בלעדי שמעולם לא היה למכירה בשוק”.

מומחיות נוספת של החברה היא ליווי עסקאות – התמחות בליווי עסקאות הכוללת ניהול תהליכים מורכבים, כגון רכישות, מיזוגים ושיתופי פעולה. “אנו מספקים תמיכה מקצועית בכל שלבי העסקה, מהתחלה ועד לסיום, תוך דגש על מינימיזציה של סיכונים ומקסימיזציה של תוצאות. השאיפה שלנו היא להיות חברה ציבורית, להנפיק את עצמנו ולהגיע לבורסה. אנחנו רוצים להיות החברה הגדולה ביותר בישראל לתיווך ולהיות החברה הגדולה ביותר בישראל לבנקאות”, אומר לסיום עידו חיים.

