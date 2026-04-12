עבירת הפקרה (פגע וברח): כל מה שחשוב לדעת על החוק והעונשים בישראל

עבירת ההפקרה, הידועה גם כ’פגע וברח’, היא עבירה חמורה בדיני התעבורה בישראל. מדובר במצב שבו נהג מעורב בתאונת דרכים ועוזב את המקום בלי לעצור, לזהות את עצמו או להגיש עזרה לנפגעים. מאמר זה יסביר את ההגדרה המשפטית, העונשים הצפויים, והשלכות נוספות שחשוב להכיר.

מהי עבירת הפקרה על פי החוק הישראלי?

עבירת הפקרה מוגדרת בחוק כמקרה שבו נהג מעורב בתאונה ואינו עוצר במקום כדי לבדוק אם יש נפגעים, להגיש עזרה או למסור את פרטיו. על פי פקודת התעבורה, חובה על כל נהג לעצור לאחר תאונה, גם אם אינו חש אשם. המטרה היא להבטיח שכל מעורב בתאונת דרכים ייקח אחריות ויסייע במידת הצורך.

החוק מחייב את הנהג לדווח על התאונה למשטרה תוך 24 שעות, גם אם לא ניתן לעצור במקום מסיבות בטיחותיות. התעלמות מחובה זו עלולה להוביל לכתב אישום חמור , גם אם התאונה עצמה לא נגרמה באשמת הנהג. עבירה זו נתפסת כחמורה במיוחד כאשר יש נפגעים קשים או הרוגים כמו במקרה החמור והמצער של רפאל אדנה ז”ל.

חשוב להבין כי עבירת הפקרה אינה קשורה רק לתאונות חמורות, שכן גם גרימת נזק קל לרכב אחר או לרכוש, ללא נפגעים, מחייבת עצירה ומסירת פרטים. הפרת חובה זו עלולה להיתפס כבריחה מאחריות.

מהם העונשים על עבירת הפקרה בישראל?

העונשים על עבירת הפקרה משתנים בהתאם לחומרת המקרה ולתוצאות התאונה. במקרים קלים, ללא נפגעים, העונש עשוי לכלול שלילת רישיון בת מס’ חודשים בשילוב רכיבי ענישה נוספים כמו מאסר על תנאי, פסילה על תנאי, קנס כספי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה דומה בעתיד. עם זאת, כאשר יש נפגעים או נזק משמעותי, העונש יכול להגיע בקלות למאסר בפועל בדרך של עבודות שירות או מאסר של ממש מאחורי סורג ובריח.

על פי החוק, אם כתוצאה מהתאונה יש נפגעים קשים או הרוגים, והנהג לא עצר ולא הגיש עזרה, עונש המאסר המירבי יכול להגיע עד 14 שנות מאסר. בנוסף, בית המשפט יטיל שלילת רישיון לטווח ארוך או לצמיתות ופיצוי כספי גדול לנפגע העבירה.

ראוי לציין כי בתי המשפט נוטים להחמיר בעונשים כאשר לעבירה זו נלווית עבירה חמורה נוספת כדוגמת נהיגה תחת השפעת סמים. מצב זה נתפס כחוסר אחריות כפול ומכופל, שכן הנהג לא רק סיכן חיי אחרים והתחמק ממתן סיוע לאחר התאונה, אלא מלכתחילה עלה על ההגה כשהוא במצב משנה תודעה השולל שליטה מירבית

למה עבירת הפקרה נחשבת לעבירה חמורה כל כך?

עבירת הפקרה נתפסת כחמורה במיוחד משום שהיא משקפת חוסר אחריות מוסרית אישית וחברתית מצד הנהג. בריחה ממקום תאונה עלולה למנוע עזרה רפואית מיידית לנפגעים ואף להוביל להחמרת מצבם או חלילה למותם. החוק רואה בכך מעשה שפוגע בערכי החברה הבסיסיים של סולידריות ועזרה לזולת.

בנוסף, בריחה ממקום התאונה מקשה על בירור האירוע באמצעות חקירת משטרה וקביעת האשמה. בנוסף, נהג שבורח עלול להיתפס כמי שמנסה להסתיר עבירה נוספת כמו נהיגה בשכרות או נהיגה ללא רישיון. הדבר כאמור מוסיף לחומרת העבירה בעיני בית המשפט.

השפעה שלילית נוספת היא על קורבנות התאונה, החשים לעיתים נטישה וחוסר צדק כאשר הנהג המעורב אינו נוטל אחריות. לכן, בתי המשפט נוטים להחמיר בעונשים כדי להרתיע נהגים מלפעול כך בעתיד.

מהן ההשלכות הנוספות של עבירת הפקרה?

מעבר לעונשים הקבועים בחוק, עבירת ההפקרה עלולה להוביל להשלכות נוספות כגון תביעה אזרחית מצד הנפגע. אם נגרם נזק גופני או רכושי, הנפגע יכול לתבוע פיצוי כספי שיכול להגיע למאות אלפי שקלים ואף יותר. עוד כדאי לשים לב שביטוח החובה של הנהג יסרב לשאת בעלויות הטיפול הרפואי אם יוכח שהנהג ברח מזירת התאונה.

השלכה נוספת לעונש מאסר היא רישום פלילי, שיכול להשפיע על חיי הנהג בעתיד, כולל קשיים במציאת עבודה או קבלת אישורים מסוימים וזאת בנוסף לשלילת הרישיון הארוכה שעלולה לפגוע ביכולת להתפרנס, במיוחד עבור נהגים מקצועיים.

כאמור גם מבחינה חברתית עבירת ההפקרה עלולה לגרום לנזק תדמיתי חמור, שכן נהג שנתפס כמי שבורח מאחריות עשוי לאבד את אמון הסביבה הקרובה והמקצועית שלו, ולא בטוח שזה משהו שאפשר לתקן.

איך להתנהג במקרה של תאונת דרכים כדי להימנע מעבירת הפקרה?

הצעד הראשון והחשוב ביותר במקרה של תאונת דרכים הוא לעצור מיד את הרכב בצורה בטוחה. גם אם התאונה נראית קלה, חובה עליכם לבדוק האם יש נפגעים או שנגרמו נזקים ולמסור את פרטי הזיהוי שלכם ליתר המעורבים בתאונה. אם אינכם יכולים לעצור מסיבות בטיחותיות, עליכם לדווח למשטרה בהקדם האפשרי.

כדי להימנע ממצב של חשד להפקרה, פעלו לפי הכללים הבאים:

עצרו בצד הדרך במקום בטוח והדליקו אורות חירום.

בדקו את מצב הנפגעים והגישו עזרה ראשונית במידת הצורך.

מסרו את פרטיכם האישיים ופרטי הביטוח למעורבים האחרים.

דווחו למשטרה על התאונה, גם אם אין נפגעים.

צלמו את זירת התאונה כראיה, אם ניתן לעשות זאת בבטחה.

פעולות אלו לא רק ימנעו חשד לעבירת הפקרה, אלא גם יגנו עליכם מבחינה משפטית. זכרו כי עזיבה של המקום, גם אם נראית מוצדקת, עלולה להיתפס כבריחה מאחריות ולהוביל לכתב אישום חמור שיתברר בפני שופט.

מה לעשות אם הואשמתם בעבירת הפקרה?

אם הואשמתם בעבירת הפקרה, הצעד הראשון הוא לפנות לייעוץ משפטי בהקדם. עורך דין מומחה לדיני תעבורה יבחן את נסיבות התאונה, יאתר כשלים בראיות שנאספו ע”י המשטרה, ויעזור לכם לבנות קו הגנה מתאים. כמובן שלא כדאי להקל ראש באישום מסוג פגע וברח, שכן הדבר עלול להחמיר את המצב ולהוביל למאסר ממושך.

במקרים רבים, ניתן להוכיח שלא התקיימה כוונה לברוח או שלא הייתם מודעים לקרות התאונה. לדוגמה, אם לא הבחנתם בנזק קל בזמן אמת ניתן להציג זאת כטעות בתום לב. עורך דין מיומן ידע כיצד להציג את המקרה בצורה משכנעת.

בנוסף, כדאי לאסוף בהקדם האפשרי ראיות שתומכות בגרסתכם כגון עדויות של עדים או תיעוד ממצלמות אבטחה ומצלמות דרך. זה בדיוק מסוג המקרים שכל פרט קטן עשוי להשפיע על תוצאות התיק בבית המשפט. אם אתם מחפשים עורך דין תעבורה מומלץ כדאי לפנות למומחה עם ניסיון מוכח בתחום. בשורה התחתונה, פעולה מהירה וייעוץ מקצועי יכולים לעשות את ההבדל בין הרשעה ועונשים כבדים לעונשים מקלים ואפילו זיכוי מהעבירה.