משכורת בביטקוין, רילוקיישן ונוודים דיגיטליים: כאב הראש החדש של מחלקות השכר

השורה התחתונה: עולם העבודה החדש מחק את הגבולות הגיאוגרפיים ואת המטבעות המסורתיים, והפך את ניהול השכר למבוך משפטי ופיננסי מורכב. כדי לשמור על ציות לחוק ולשמר כישרונות מובילים, חברות חייבות להתאים את עצמן לתגמול במטבעות קריפטוגרפיים, להתמודד עם אמנות מס בינלאומיות עבור נוודים דיגיטליים, ולנהל לוגיסטיקה מתקדמת של מעברי מדינות. ללא היערכות נכונה, מעסיקים חושפים את עצמם לקנסות כבדים ולתביעות עובדים.

אתם בוודאי מכירים את התחושה הזו. אתם יושבים מול מסך המחשב במשרד, השעה כבר מאוחרת, כוס הקפה השלישית שלכם התקררה מזמן, ואתם פשוט תופסים את הראש בייאוש. עובד אחד דורש לקבל את הבונוס שלו באתריום, עובדת אחרת מודיעה שהיא עוברת לעבוד מחוף בקוסטה ריקה לחצי השנה הקרובה, וסמנכ”ל הפיתוח בכלל יוצא לרילוקיישן בברלין. המציאות הזו, שהייתה נשמעת כמו מדע בדיוני רק לפני עשור, היא כעת מנת חלקם היומיומית של מנהלי כספים ואנשי משאבי אנוש.

הכנו לכם את המדריך המקיף ביותר שיעזור לכם לעשות סדר בבלאגן. המטרה שלנו היא לקחת אתכם יד ביד דרך הסבך הרגולטורי, להעניק לכם כלים פרקטיים ולהוכיח לכם שעם הידע הנכון, אפשר להפוך את האתגרים הללו ליתרון תחרותי עצום עבור הארגון שלכם. עולם השכר עובר מהפכה, והגיע הזמן שתהיו מוכנים אליה.

האם חוקי לשלם משכורת בביטקוין או במטבעות דיגיטליים אחרים?

התשובה הקצרה היא שכן, אבל עם סייגים משמעותיים מאוד. מדינת ישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, אינה מכירה בביטקוין כמטבע רשמי (הילך חוקי), אלא כנכס. לכן, תשלום שכר במטבע קריפטוגרפי נחשב למעשה לתשלום שכר בעין, בדומה להענקת אופציות או רכב צמוד.

המשמעות עבור מחלקת השכר היא דרמטית. כאשר עובד מקבל את שכרו או חלק ממנו בביטקוין, יש לחשב את שווי ההטבה בשקלים ביום התשלום המדויק. על הסכום הזה המעסיק חייב לנכות מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, בדיוק כפי שהיה עושה עם שכר שקלי רגיל.

הבעיה מתחילה עם התנודתיות של השוק. תשלום שכר בביטקוין דומה לניווט ספינה בלב סערה מושלמת. יום אחד המטבע בשיא, ולמחרת הוא צונח. המעסיק עדיין חייב להפריש את תשלומי החובה לרשויות המדינה בשקלים, מה שיוצר לעיתים עיוותים ודורש גילום שכר מורכב.

מדוע תופעת הנוודים הדיגיטליים מסכנת את חברות ההייטק?

נוודות דיגיטלית נתפסת כחלום הרומנטי של העידן המודרני. עובדים עם לפטופ מול הים בתאילנד או בבית קפה בפריז נראים כמו התגלמות החופש. אולם עבור החברה המעסיקה, מדובר בפצצת זמן משפטית ומיסויית שעלולה להתפוצץ בכל רגע.

הסיכון המרכזי נקרא “מוסד קבע”. כאשר עובד של חברה ישראלית שוהה במדינה זרה ומבצע משם פעילות עסקית עבור החברה, רשויות המס באותה מדינה זרה עלולות לטעון שהחברה הישראלית הקימה אצלן שלוחה לא רשמית.

במצב כזה, המדינה הזרה עשויה לדרוש מהחברה לשלם מס חברות מקומי על החלק היחסי של רווחיה המיוחסים לאותה מדינה. זהו תרחיש אימים עבור כל מנהל כספים, שכן הוא חושף את החברה למיסוי כפול ולחקירות של רשויות מס זרות שאינן מכירות את הארגון.

כיצד ניתן להימנע מחשיפת מס בעקבות עובדים נוודים?

כדי להימנע מהסכנה הזו, חברות חייבות לאמץ מדיניות עבודה מרחוק ברורה ונוקשה. קודם כל, יש להגביל את משך הזמן שעובד רשאי לעבוד ממדינה אחת, בדרך כלל לתקופה של פחות ממאה ושמונים ושלושה ימים בשנה.

בנוסף, חשוב לוודא שהעובד אינו מורשה לחתום על חוזים בשם החברה מול לקוחות מקומיים במדינה בה הוא שוהה. הגבלת סמכויות זו מהווה קו הגנה קריטי מול טענות על יצירת מוסד קבע. פתרון נוסף הוא שימוש בחברות צד שלישי המעסיקות את העובד מקומית.

מה ההבדל האמיתי בין רילוקיישן לבין נוודות דיגיטלית?

טעות נפוצה היא להתייחס לשני המושגים הללו כמילים נרדפות. למעשה, מדובר בשני מודלים עסקיים שונים לחלוטין מבחינת ההתייחסות של מחלקת השכר. הבנת ההבדל היא קריטית לניהול נכון של המשאב האנושי הגלובלי.

רילוקיישן הוא תהליך ממוסד, מסודר וארוך טווח. החברה יוזמת או מאשרת את מעבר העובד למדינה אחרת לשנתיים או שלוש. בתהליך זה מטפלים בוויזת עבודה חוקית, הסדרי ביטוח בריאות מקומיים, ולרוב העובד מועבר לפיירול המקומי של חברת הבת במדינת היעד.

לעומת זאת, נוודות דיגיטלית היא תופעה ספונטנית ואמורפית יותר. העובד פשוט מחליט לנסוע, לעיתים אפילו ללא דיווח מראש, ועובד ממדינות שונות על בסיס ויזת תייר. כאן החברה נשארת המעסיקה הישירה שלו בארץ, מה שיוצר אתגרים עצומים בחישוב זכויות סוציאליות וביטוח לאומי.

איך משפיעה אמנת המס הבינלאומית על שכר העובד בחוץ לארץ?

אמנות מס נועדו למנוע מצב שעובד או חברה ישלמו מס פעמיים על אותה הכנסה, גם במדינת התושבות וגם במדינה בה מופקת ההכנסה. ישראל חתומה על עשרות אמנות כאלו עם מדינות ברחבי העולם.

כאשר עובד מבצע רילוקיישן למדינה שיש עמה אמנת מס, מחלקת השכר צריכה לבחון היכן נמצא מרכז החיים שלו. אם העובד עזב את ישראל עם משפחתו וניתק תושבות, הוא ישלם מס רק במדינה החדשה. אם לא ניתק תושבות, יש לערוך תיאום מס מורכב.

להלן טבלה הממחישה את ההבדלים המרכזיים באופן ברור:

פרמטר בחינה נוודות דיגיטלית רילוקיישן מסודר סטטוס משפטי ומס ויזת תייר לרוב, נשאר עובד ישראלי ויזת עבודה, כפוף לחוקי המדינה הזרה מיסוי שכר מס הכנסה ישראלי מלא מס מקומי במדינת היעד בכפוף לאמנות ניהול פנסיה המשך הפרשות רגילות בישראל הקפאה בישראל והפרשה לקרן מקומית סיכון לחברה גבוה מאוד עקב יצירת מוסד קבע נמוך מכיוון שהמעבר מוסדר משפטית

מדוע חברות בוחרות להשתמש בשירותי העסקה גלובליים?

ניהול שכר של עובדים הפזורים בעשרות מדינות שונות מצריך הבנה עמוקה של חוקי העבודה בכל מדינה ומדינה. מאחר ואף מחלקת כספים לא יכולה להכיר את דיני העבודה בפורטוגל, יפן וקנדה במקביל, השוק מצא פתרון חדשני.

חברות רבות פונות למודל של מעסיק כפי רישום או באנגלית חברות אי או אר. חברות אלו מקימות ישויות משפטיות בכל העולם, והן קולטות את העובד כעובד מקומי מן המניין. החברה הישראלית משלמת חשבונית חודשית לחברת השירות, הכוללת את עלות השכר בתוספת עמלה.

זהו פתרון קסם עבור מנהלי משאבי אנוש. הוא מסיר את האחריות המשפטית הישירה מהחברה הישראלית, מבטיח עמידה מלאה בחוקי העבודה המקומיים ומונע חשיפת מס מיותרת. עם זאת, הוא כמובן כרוך בעלויות תקורה לא מבוטלות.

לדעתי המקצועית, חברות הייטק וארגונים גלובליים שלא יאמצו מערכות העסקה מסוג זה, ימצאו את עצמם מהר מאוד מתמודדים מול תביעות ענק ובריחת מוחות של כישרונות שלא יסכימו לוותר על הגמישות הגיאוגרפית.

שאלות ותשובות: כל מה שרציתם לדעת על עתיד מחלקות השכר

כדי להפוך את המידע המורכב הזה לנגיש יותר, החלטנו שהגיע הזמן לגלות לכם דברים שלא ידעתם דרך השאלות הבוערות ביותר שמגיעות לשולחננו מדי יום.

האם חובה על עובד לדווח על רווחים מעליית ערך הביטקוין שקיבל כשכר?

בהחלט כן. ברגע שהעובד קיבל את המטבעות לחזקתו, אירוע המס בגין השכר הסתיים. מנקודה זו ואילך, המטבע הוא נכס הוני לכל דבר ועניין בידי העובד. אם העובד שומר את המטבעות וערכם עולה, וביום מן הימים הוא ממיר אותם לשקלים או רוכש בעזרתם מוצר, הוא חייב במס רווחי הון על ההפרש.

על מחלקת השכר להבהיר זאת לעובדים במסגרת ההסכם. המעסיק מנכה מס הכנסה פירותי על שווי השכר ביום ההענקה, אך מרגע זה, האחריות על דיווח הוני מוטלת על כתפי העובד בלבד.

מה עושים עם עובד שלא מודיע שהוא עובד מחוץ לארץ?

זוהי רעת החולות של עידן הפוסט קורונה. עובדים רבים מניחים שאם הם מספקים את העבודה, לבוס לא אמור לשנות מאיפה הם עושים זאת. כאן נכנס לתמונה הצורך בהחתמת העובדים על מסמך מדיניות ברור האוסר על יציאה לעבודה בחוץ לארץ ללא אישור מראש.

במקרים בהם עובד פעל בניגוד לנהלים, החברה צריכה לדרוש את חזרתו המיידית או להשעות את עבודתו עד לבירור. הסיכונים המשפטיים לחברה, כמו תאונת עבודה המתרחשת במדינה זרה ללא ביטוח מתאים, הם גבוהים מכדי להעלים עין.

האם רשות המיסים בישראל ערוכה לאכיפה של תחומים אלו?

רשות המיסים עברה בשנים האחרונות שדרוג טכנולוגי משמעותי. היא מפעילה מערכות בינה מלאכותית, מחליפה מידע באופן אוטומטי עם עשרות רשויות מס בעולם, ועוקבת באדיקות אחרי ארנקים דיגיטליים ופלטפורמות קריפטו. הרשות בהחלט ערוכה, והיא מגבירה את האכיפה והביקורות במחלקות שכר של חברות הייטק על בסיס קבוע.

איך מתמודדים עם תאונות עבודה של נוודים דיגיטליים?

סוגיה שמטרידה מנהלים רבים היא סוגיית הביטוח. כאשר עובד מגיע למשרד בתל אביב ונופל במדרגות, המסלול המשפטי והביטוחי מול המוסד לביטוח לאומי ברור למדי. אך מה קורה כאשר העובד מחליק בדרך לבית הקפה בהודו בזמן שהוא מקודד אפליקציה עבור החברה?

המוסד לביטוח לאומי דורש שהפגיעה תהיה תוך כדי ועקב העבודה. הוכחת קשר ישיר בין העבודה לתאונה במדינה זרה בסביבה לא מפוקחת היא משימה קשה ביותר. לכן, חברות חכמות מחייבות עובדים לרכוש ביטוח נסיעות וביטוח רפואי מורחב על חשבונם או בסבסוד החברה, המכסה תאונות אישיות בחוץ לארץ.

טיפים מעשיים להתמודדות של מחלקת שכר:

הגדירו במפורש בחוזה העסקה מה נחשב ליום עבודה תקני בעבודה מרחוק.

דרשו דיווח שעות מסודר המותאם לשעון המקומי של החברה בישראל.

ודאו קיומו של ביטוח רפואי בינלאומי בתוקף למשך כל תקופת השהות.

האם קורס מקצועי יכול להוות את הפתרון המקיף לכל האתגרים הללו?

העולם משתנה בקצב מסחרר. מי שחשב שניהול שכר מסתכם בהזנת נתוני נוכחות והפקת תלושים פעם בחודש, מבין היום שמדובר במקצוע הדורש ידע משפטי, מיסויי וטכנולוגי נרחב. מנהלי כספים וחשבי שכר מוצאים את עצמם בחזית המאבק על החוקיות והרווחיות של הארגון.

אם אתם מרגישים שהידע שלכם דורש רענון עמוק, או אם אתם רוצים להיות אלו שמובילים את הארגון בבטחה במים הסוערים של הכלכלה המודרנית, השכלה ממוקדת היא המפתח. רק מי שישלוט ברזולוציות הקטנות ביותר של החוק יוכל לתת מענה אמיתי למנכ”ל ששואל מחר בבוקר כיצד לשלם לעובד במדריד.

בדיוק עבור הצורך הזה, קורס חשבי שכר בכירים באישור לשכת רואי החשבון של המכללה למיסים ולחשבונאות מהווה את תעודת הביטוח המקצועית שלכם. לימודים מעמיקים אלו מעניקים את כל הכלים המעשיים והתיאורטיים להתמודד עם דיני עבודה מתקדמים, רגולציה בינלאומית, וסוגיות מיסוי מורכבות של העידן החדש.

כיצד נראה העתיד של מחלקות הכספים והשכר?

העתיד כבר כאן, והוא מביא איתו אתגרים מרתקים. אנו רואים מעבר למערכות שכר אוטומטיות מבוססות בינה מלאכותית, אשר מסוגלות לנתח בזמן אמת את מיקומו הגיאוגרפי של העובד, לחשב את חבות המס בשתי מדינות במקביל, ולהמיר את שווי השכר למטבעות קריפטוגרפיים במינימום עמלות המרה.

מי שישכיל להבין שמחלקת השכר היא לא רק מחלקה תפעולית אלא שותף אסטרטגי קריטי בהנהלת החברה, יצליח לשמר את העובדים הטובים ביותר. עובד שיודע שהחברה מאפשרת לו גמישות מחשבתית וגיאוגרפית, תוך דאגה מלאה לזכויותיו הסוציאליות ולציות לחוק, הוא עובד נאמן ופרודוקטיבי הרבה יותר.

החלטנו לפתוח עבורכם את הצוהר לעולם הזה, כי אנו מאמינים שידע הוא כוח. ככל שתקדימו ללמוד את תקנות המס החדשות, לאמץ כלים טכנולוגיים מתקדמים ולהתייעץ עם מומחים, כך תהפכו את כאב הראש הזה ליתרון האסטרטגי הגדול ביותר שלכם. המציאות משתנה, והגיע הזמן שגם הכלים שלנו ישתנו יחד איתה. המשיכו ללמוד, המשיכו להתפתח, וזכרו שהעובדים שלכם סומכים עליכם שתנווטו אותם בבטחה בעולם העבודה החדש.

