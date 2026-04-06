מיטל ביכלר: “חיים ללא מסכה”

מיטל ביכלר היא סופרת, מדריכה ואישה שבחרה להפוך את המסע האישי שלה לשפה. ספרה האחרון, “אני היא בראשית”, הוא יותר מספר, הוא תיעוד אמיץ של תהליך התעוררות שנמשך שנים, מסע שעבר דרך תחנות של כאב, בדידות ואהבה.

מסע של רגישות

מיטל מספרת כי מאז ומתמיד הייתה רגישה במיוחד. רגישותה הפכה את חייה למאתגרים ומורכבים כשדבר לא חמק מעיניה – כל מילה, כל מבט, כל אנרגיה נגעו בה עמוקות. הסביבה, שלא תמיד ידעה להכיל זאת, תייגה אותה כ”רגישה מדי”, ועם הזמן, החלה מיטל להאמין בכך בעצמה, לראות ברגישותה חיסרון, לשפוט את עצמה ולא לאהוב את מי שהיא.

כאשר האהבה הפנימית לא הייתה נוכחת, הצורך באישור ואהבה מבחוץ החל לנהל את בחירותיה. אך לפני כשבע שנים, משהו בתוכה החל להשתנות. המסיכה שעטתה על פניה בכדי להיות אהובה החלה ללחוץ והובילה את מיטל להבנה עמוקה: אין דרך אחרת אלא לעצור, להתבונן פנימה ולהישיר מבט אל האמת.

היא יצאה למסע פנימי, כזה שדרש ממנה להתרחק מהרעש החיצוני ולהתיידד עם הבדידות. דווקא שם, בתוך השקט, פגשה את עצמה לראשונה באמת. היא החלה לרפא את פצעי העבר, ללמוד לקבל ולאהוב את עצמה, וכאשר הצורך לקבל אישור מבחוץ השתחרר – היא הייתה חופשיה לחיות לפי תדר ליבה.

הספר כהזמנה להתעוררות

“אני היא בראשית” הוא רומן חניכה שבו מיטל משתפת בחוויית ההתעוררות שלה דרך כאב, בדידות, אהבה, ומפגש עם ה”להבה התאומה”. בספר היא מתארת תהליך עמוק של איחוד עם הילדה הפנימית לצד חיבור ישיר ואישי עם אלוהים שנולד מתוך הבדידות וההתכנסות פנימה.

עולם שלם של כתיבה לילדים

לצד הרומן הראשון, מיטל היא גם סופרת ילדים פורייה. לפני כחמש שנים גילתה את אהבתה לכתיבה, ויצירתה הראשונה נולדה מתוך אהבה גדולה לאחייניתה. מאז כתבה ארבעה ספרי ילדים נוספים, שבכולם שזור מסר מרכזי אחד – אהבה, על גווניה השונים:

“הלחיים של לולי “ – סיפורה של ילדה עם כוח מיוחד: כאשר היא מסמיקה, דברים משתנים לטובה.

– סיפורה של ילדה עם כוח מיוחד: כאשר היא מסמיקה, דברים משתנים לטובה. "הרפתקת החורף של פלג- "פלג הוא חלזון קטן עם חלום גדול: למצוא חברים. כשהחורף מגיע והוא יוצא למסע להגשמת חלומו, הוא אוסף המון חויות ומגלה דברים נפלאים.

– מחשבות יכולות להיות נפלאות וגם לא כל כך נעימות. גיבורת הסיפור לומדת איך לשפר את מצב רוחה ומשתפת אותנו איך זה מרגיש כאשר היא פוגשת את ליבה. "תמיד בחנוכה – נסים תמיד קורים – במיוחד סביב חג חנוכה. גיבור הסיפור מספר על ניסים שקרו לו בחג החנוכה ומראה לנו שניסים יכולים להיות גם דברים ממש קטנים שכאשר שמים לב אליהם, הם יכולים להיו מאוד משמחים.

מילים לחיים

מיטל מלווה אנשים במסע חזרה לאהבה עצמית, חיבור לייעוד וליכולות התקשור שלהם. לדבריה, תקשור הוא תשומת לב עמוקה לפרטים איכות שמאפשרת להעמיק את החיבור לאינטואיציה ולאמת הפנימית.

הפילוסופיה שלה פשוטה ועמוקה כאחד: אמונה באהבה ללא תנאי וביכולת לצמוח דווקא מתוך אהבה ולא מתוך ביקורת ושיפוטיות. היא מאמינה בקיומה של תכנית אלוהית שנקבעה עוד לפני שהגענו לכאן, ובתפיסה שהכל מתפתח בדיוק כפי שהוא אמור להתפתח. בעיניה, ההבנה שכוח גדול מאיתנו מנהל את הדברים מאחורי הקלעים, מאפשרת להרפות מדאגות, להיות נוכחים ברגע הזה ולשוב לשמחה הפשוטה והטבעית של החיים.

לינק הוצאה צמרת : https://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=15495