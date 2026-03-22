5 דברים שרוב בעלי הכלבים בישראל לא יודעים על מחירי מזון

בעלי כלבים בישראל מוציאים בין 150 ל-600 ₪ בחודש על מזון, תלוי בגודל הכלב וברמת המזון. זה נשמע כמו טווח רחב — וזה בדיוק הבעיה. רוב הבעלים לא באמת יודעים אם הם משלמים מחיר הוגן, כי שוק המזון לחיות בישראל מלא בפערי מחירים, מונחים שיווקיים ותמחור לא שקוף. ריכזנו חמישה דברים ששווה לדעת.

1. מחיר גבוה לא אומר מזון טוב יותר

שק של מותג סופר-פרמיום כמו אקאנה עולה 55–70 ₪ לקילו, בעוד מותג סטנדרטי כמו מונג’ עולה 22–30 ₪ לקילו. ההפרש על שק של 12 ק”ג מגיע ל-400–500 ₪.

אבל חלק מהפער משקף דברים שלא קשורים לאיכות:

אריזה יפה ומיתוג אגרסיבי.

מונחים כמו “הוליסטי” שאין להם שום הגדרה רגולטורית.

עלויות יבוא — מכס ושילוח מוסיפים 20%–30% על מחיר המקור.

מה שכן קובע איכות הוא הרכיב הראשון ברשימה: הוא צריך להיות בשר אמיתי (עוף, כבש, סלמון), לא דגנים.

2. אותו שק עולה אחרת בכל חנות

הפערים בין חנויות על אותו מוצר בדיוק מגיעים ל-30% ואף יותר. רוב הבעלים קונים מתוך הרגל באותה חנות, בלי לבדוק. כדי לראות את התמונה המלאה אפשר להיכנס לאתר כמו Vetted שמרכז מחירי מזון מכל החנויות הגדולות בישראל ומראה בשניות איפה הכי זול.

3. שק גדול חוסך 35%

שק של 2 ק”ג עולה לעיתים 45 ₪ לקילו. שק של 12 ק”ג מאותו מותג — 29 ₪ לקילו. זה חיסכון של כ-35%, פשוט ככה. אם הכלב שלכם אוכל מותג קבוע, אין סיבה לקנות שקים קטנים. רק וודאו שהתאריך בתוקף ושיש לכם אחסון מתאים.

4. מבצעי כמות שווים הרבה כסף

חנויות אונליין מציעות מבצעי “2 שקים”, משלוח חינם מעל סכום מסוים או הנחת מנוי חודשי. מי שמנצל מבצעים כאלה חוסך עוד 10%–15% בממוצע. מזון יבש שומר על טריות עד 18 חודש, אז אפשר לקנות מראש בלי דאגה.

5. חנויות אונליין זולות מחנויות פיזיות

הנוחות של חנות פיזית עולה כסף. מחירי המזון באונליין נמוכים ב-15%–25% בממוצע, בעיקר בגלל חיסכון בשכירות ובכוח אדם. לכלב גדול שצורך שק בחודש, ההפרש מגיע למאות שקלים בשנה.

לסיכום

בעלי כלבים בישראל יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה בלי לשנות מותג ובלי לפגוע באיכות.

הנוסחה פשוטה: לבדוק רכיבים במקום תגים, לקנות שקים גדולים, לנצל מבצעים ולהשוות מחירים בין חנויות.

הצעד הראשון? להפסיק לקנות מתוך הרגל.