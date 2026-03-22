מהם תנאי הקבלה לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי? מבט מקרוב על המסלול ברב־תחומי ירושלים

אחת השאלות המרכזיות של מועמדים לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי היא מהם תנאי הקבלה. במרכז האקדמי הרב־תחומי ירושלים מוצע תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל, תנאי הקבלה לחוג כוללים: תעודת בגרות מלאה, הגשת תיק עבודות ותרגיל בית, ראיון אישי בפני ועדת הקבלה של החוג. לפניכם פירוט של תנאי הקבלה ומה חשוב לדעת על הלימודים לפני תחילת תהליך ההרשמה.

תנאי הקבלה לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל

תנאי קבלה לתואר בעיצוב תעשייתי מכליל במרכז האקדמי הרב־תחומי ירושלים כוללים הצגת תעודת בגרות מלאה או תעודת סיום מכינה, הגשת תיק עבודות ותרגיל בית, וכן מעבר ראיון אישי בפני ועדת הקבלה של החוג. בנוסף קיימות דרישות שפה: מועמדים ללא פסיכומטרי נדרשים למבחן אמי”ר או אמיר”ם לקביעת רמת אנגלית, ומועמדים ששפת אימם אינה עברית נדרשים למבחן יע”ל או מבחן רמה בעברית בציון 110 ומעלה.

תיק עבודות: מה חשוב להציג

לאחר עמידה בדרישות האקדמיות, המועמדים מתבקשים לבצע תרגיל בית ולהציג תיק עבודות. שלב זה מאפשר לחוג להכיר את יכולות הביטוי והעשייה של המועמד ואת האופן שבו הוא חושב ומפתח רעיונות. מטרת שלב זה אינה לבדוק ידע מוקדם בעיצוב, אלא לזהות סקרנות, יכולת התבוננות וחשיבה ביקורתית לצד תהליך עבודה מודע.מה מחפשים בתיק?

רעיון ברור – היכולת לזהות שאלה או רעיון ולפתח אותו

תהליך חשיבה – נכונות לחקור, לנסות, לטעות ולשפר לאורך הדרך

קשר בין רעיון לאובייקט – איך מחשבה הופכת לצורה, לחומר ולשימוש

סקרנות והתבוננות בעולם – היכולת לראות קשרים ומשמעויות במוצרים ובסביבה

יכולת להסביר את הדרך – לדבר על הבחירות, ההתלבטויות ומה למדתם בתהליך

הראיון האישי ברב־תחומי ירושלים

הראיון האישי הוא השלב האחרון בתהליך הקבלה ללימודי תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מכליל במרכז האקדמי הרב־תחומי ירושלים. מטרת הראיון אינה לבחון ידע מוקדם בעיצוב, אלא להכיר את דרך החשיבה של המועמדים ואת האופן שבו הם מפתחים רעיונות בתהליך יצירתי.

לקראת הראיון חשוב להגיע מוכנים לדבר בצורה ברורה על תיק העבודות: להסביר מדוע בחרתם להציג כל עבודה, מה למדתם ממנה ואילו אתגרים ליוו אתכם בתהליך. מעבר לכך, תתבקשו לספר על עצמכם: מה מושך אתכם לתחום, מדוע אתם מעוניינים בלימודי עיצוב תעשייתי מכליל ומהם היעדים שלכם להמשך.

הראיון הוא הזדמנות להיכרות עם דרך החשיבה של המועמדים. באמצעות השיחה מבקשת ועדת הקבלה להבין כיצד אתם מתבוננים בבעיות, כיצד אתם מפתחים רעיונות וכיצד אתם מתארים את התהליך שהוביל לעבודה.

לימודי עיצוב תעשייתי מכליל ברב תחומי ירושלים: מה לומדים בפועל?

לימודי עיצוב תעשייתי מכליל מתבססים על עקרונות העיצוב התעשייתי הקלאסי, אך מרחיבים אותם לתפיסה רחבה יותר של אחריות חברתית וחשיבה על מגוון משתמשים.

במסגרת התואר ברב־תחומי ירושלים הסטודנטים לומדים לא רק כיצד לפתח מוצר פונקציונלי ואסתטי, אלא גם כיצד להתייחס להבדלים פיזיים, תרבותיים וחברתיים בין אנשים, ולתכנן פתרונות שמתאימים לקהלים מגוונים ככל האפשר. בשונה מגישה שממוקדת בעיקר במוצר עצמו, כאן הדגש הוא על ההקשר שבו הוא פועל ועל ההשפעה שלו על חיי היומיום.

למי מתאים תואר ראשון בעיצוב תעשייתי?

תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מתאים למי שמבקש לשלב יצירתיות עם חשיבה ביקורתית, סקרנות ויכולת לפתח רעיון לאורך תהליך. זהו מסלול לאנשים שמסתכלים על העולם ושואלים איך אפשר לשפר מוצרים, חוויות וממשקים עבור אנשים מגוונים. זה גם מה שקובע מהם תנאי הקבלה לתואר ראשון בעיצוב תעשייתי ברב־תחומי ירושלים: הם אינם מסתכמים רק בדרישות פורמליות, אלא בוחנים דרך תיק עבודות וראיון אישי את אופן החשיבה, היכולת להציג תהליך ואת הפוטנציאל להתפתח כמעצבים.

