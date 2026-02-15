המוזיאונים המיוחדים ביותר באירופה שכדאי להכיר ב-2026

אירופה היא יבשת המוזיאונים par excellence היינו חייבים באנגלית, זה נשמע יותר טוב, אבל מעבר ללובר, הפראדו והבריטי המוזיאום המפורסמים, מסתתרים בערי היבשת מוזיאונים מיוחדים ומפתיעים שמציעים חוויה תרבותית שונה לחלוטין. ב-2026, כשתכננו את המסע האירופי הבא שלכם, כדאי לשקול ביקור במקומות חריגים אלה שמשלבים אמנות, תרבות, היסטוריה וחדשנות בצורה שתפתיע אתכם.

מוזיאון קה בראנלי ז’אק שיראק, פריז

כשחושבים על פריז, הלובר והאורסיי תמיד עולים ראשונים, אבל מוזיאון קה בראנלי מציע משהו שונה לחלוטין. זהו מוזיאון ייחודי המוקדש לאמנות ולתרבויות של אפריקה, אסיה, אוקיאניה והאמריקות. הבניין עצמו, שתוכנן על ידי האדריכל ז’אן נובל, הוא יצירת אמנות – חזית מכוסת צמחייה חיה שמשתנה עם העונות. בפנים תמצאו אוסף מרשים של למעלה מ-300,000 חפצים אתנוגרפיים, מסכות טקסיות, תכשיטים עתיקים וטקסטילים מרהיבים. המוזיאון מציע מבט מרתק על תרבויות שלעיתים מקבלות פחות חשיפה במוסדות התרבות האירופיים המסורתיים.

המוזיאון הימי הוויקינגי, אוסלו

בנורווגיה (כן גם בה יש כמה מקומות מדהימים), המוזיאון הימי הוויקינגי בחצי האי ביגדוי מציע מפגש אותנטי עם עבר הוויקינגים המרתק. כאן מוצגות שלוש ספינות וויקינגיות מקוריות שנשמרו באופן יוצא דופן, שהוצאו מקברים עתיקים. ספינת אוסברג, שנבנתה במאה ה-9, מרשימה במיוחד בעיטוריה המפוסלים ובגודלה. המוזיאון מציג גם חפצים שנמצאו בספינות – כלי עבודה, תכשיטים, טקסטילים ואפילו מזחלות עתיקות. זוהי הזדמנות נדירה להבין איך באמת חיו הוויקינגים מעבר למיתוסים והסטריאוטיפים.

מוזיאון הזוטות, אמסטרדם

אמסטרדם פשוט עמוסה במוזיאונים, אבל המוזיאון הזעיר ביותר בעולם – Museum of the Mind (לשעבר Het Dolhuys) – מציע חוויה אינטימית ומרגשת. מוזיאון זה עוסק בתולדות הפסיכיאטריה והבריאות הנפשית, ומציג איך התייחסו למחלות נפש לאורך ההיסטוריה. התערוכות האינטראקטיביות מאפשרות למבקרים לחוות סימולציות של הפרעות שונות, וכך ליצור אמפתיה והבנה עמוקה יותר. זהו מוזיאון שמשלב חינוך, רגישות חברתית וטכנולוגיה בצורה מרגשת ומעוררת מחשבה.

המוזיאון האווירי-חללי, ברלין

גרמניה מביאה לנו את Deutsches Technikmuseum בברלין – גן עדן לחובבי טכנולוגיה ותעופה. המוזיאון משתרע על שטח עצום ומציג מטוסים היסטוריים, רכבות, ספינות, ואפילו מבשלת בירה מסורתית פעילה. החלק המרשים ביותר הוא אוסף המטוסים, שכולל דגמים נדירים מתקופת מלחמת העולם השנייה ועד למטוסי נוסעים מודרניים. הילדים יאהבו את התערוכות האינטראקטיביות שמסבירות עקרונות פיזיקליים ומכניים בצורה מהנה.

המוזיאון הלאומי לאמנות עתיקה, ליסבון

פורטוגל מציעה אוצר נסתר – Museu Nacional de Arte Antiga בליסבון. מוזיאון זה מציג אוסף מרשים של אמנות פורטוגלית, אירופאית ואסייתית מהמאות ה-12 עד ה-19. הדגשים כוללים ציורים של האירוניסמוס בוש, ציורים פורטוגליים נדירים מהמאה ה-15, ואוסף יוצא דופן של אמנות יפנית שהגיעה לפורטוגל בתקופת המסחר הימי. המוזיאון ממוקם בארמון מהמאה ה-17 עם נוף מרהיב לנהר טאז’ו, מה שהופך את הביקור לחוויה אסתטית כוללת.

אזזז מה בשורה התחתונה?

המוזיאונים המיוחדים של אירופה מציעים הרבה יותר מאוספי אמנות קלאסיים ויכולים להתאים לכל מטייל, כן גם אם אתם לא מחובבי המוזיאונים!. הם פותחים חלונות לתרבויות שונות, לתולדות הטכנולוגיה, ולהיבטים ייחודיים של החוויה האנושית. ב-2026, כשתתכננו את המסע האירופי שלכם, הקדישו זמן גם למוזיאונים הפחות מוכרים – הם עשויים להפוך לשיא הטיול שלכם ולהעניק לכם נקודת מבט חדשה ומרעננת על התרבות והאמנות האירופית.

קרדיט תמונה FREEPIK