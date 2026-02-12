בשורה רפואית חדשה: מדרסים טבעיים המחזירים את הרגל לתפקוד המיועד לה

בעידן בו אנו מבלים את רוב יומנו על משטחים שטוחים ומלאכותיים, נראה שכמעט ושכחנו כיצד תפקדו כפות-הרגליים האנושיות בזמנים קדומים – אז הלכו בני האדם על כרי דשא, גבעות, חול ואדמה בטקסטורות ובגבהים שונים. ומדוע בכלל לדבר על המשטחים עליהם דרכו רגליים בעבר?

מפני שהזמנים הללו הביאו איתם אבולוציה לצורה בה כפות הרגליים שלנו פועלות ועובדות במרחב.

הרגל היא מנגנון. וככזו, וברבות בעיות אורטופדיות כמו פלטפוס ועוד, ישנו צורך של ממש בחידוש ופריצת דרך בעולם המדרסים.

כעת, מגיעה בשורה רפואית חשובה ופורצת-דרך מאת ד”ר תומר גלבוע – כירופרקט, מומחה ליציבה ותנועה ואנתרופולוג. לאחר שנות מחקר ועבודה קלינית, פיתח ד”ר גלבוע את Natural Feet – מדרסים רפואיים ביו-מכניים המבוססים על עקרונות טבעיים ובעלי פטנט רפואי ראשון מסוגו בעולם.

השורש לבעיות הרגליים, הברכיים והגב

“כרופא המתמחה בבעיות תנועה ויציבה, אני רואה מדי יום את ההשלכות של החיים המודרניים על מערכת השלד והשרירים. הרגל האנושית התפתחה במשך אלפי שנים להתמודד עם משטחים טבעיים לא אחידים, אך כיום אנו דורכים כמעט אך ורק על ריצפות שטוחות ונועלים נעליים לא מתאימות. התוצאה? הרגל אינה מאותגרת כראוי, השרירים נחלשים, והתנועה הטבעית נפגעת.

מצב זה מוביל לשרשרת של בעיות מכניות: תנועות מפצות, כאבי רגליים כרוניים, כאבי ברכיים וכאבי גב תחתון. סימנים נוספים כוללים קשת גבוהה או שטוחה (פלטפוס), ועור מקושה בכריות כף הרגל ובבוהן” דבריו של ד”ר גלבוע.

הפער במדרסים המסורתיים

“מדרסים רפואיים מסורתיים, הנמכרים תחת השמות ‘מדרסים אורטופדיים’ או ‘מדרסים ביומכניים’, לרוב מתמקדים בתמיכה סטטית בקשת הרגל. אולם, כפי שגיליתי במהלך עשור של עבודה עם מומחה ומנתח כף רגל באנגליה, גישה זו למעשה מקבעת את הרגל במקום לאפשר לה לתפקד טבעית. היא מונעת את התנועה הדינמית שהרגל נועדה לבצע”, מוסיף ד”ר גלבוע.

הפתרון הטבעי- Natural Feet – מדרסים רפואיים, ביו-מכניים טבעיים

ד”ר גלבוע פיתח גישה מהפכנית. במקום לתמוך בקשת ולמנוע ממנה לנוע, המדרסים הטבעיים של Natural Feet יוצרים חלל שלתוכו הקשת יכולה לקרוס ולעלות – בדיוק כפי שנועדה לעשות בטבע. תנועה זו הופכת את הקשת לקפיץ טבעי שדוחף את הגוף קדימה, ממש כפי שנועד לקרות בהליכה על משטח טבעי.

מדרסים רפואיים בהתאמה אישית עם הבדל מהותי

כשמדברים על הפתרון של ד”ר תומר גלבוע לכאבי ברכיים, כאבי רגליים, כאבי קרסוליים, כאבי גב וכאבי ירכיים – מדרסי “נטורל פיט”, חשוב לציין באותה הנשימה שההבדל המהותי של מדרסים בהתאמה אישית אלה, טמון בפטנט הייחודי שלהם. הם אינם רק תומכים – אלא מלמדים את הרגל לפעול נכון.

במקום לקבע את כף הרגל במצב אחד, הם מאפשרים ומעודדים תנועה תקינה, מחזקים את השרירים ומשפרים את האיזון והיציבה של הגוף כולו.

פתרון רפואי לכאבי ברכיים ורגליים? האם ישנם מטופלים שיכולים להעיד מנסיונם כשזה נוגע למדרסים הטבעיים “נטורל פיט”?

המטופלים של ד”ר גלבוע שמשתמשים במדרסים אלה מדווחים על:

תחושת הליכה טבעית וקלילה

שיפור באיזון וביציבות

הפחתה משמעותית בכאבי רגליים, ברכיים וגב

שיפור במנח הגוף הכללי

חיזוק מערכת השרירים



מבט רפואי מקצועי

“כרופא כירופרקט, אני רואה ב Natural Feet את הצעד הבא בטיפול ביו-מכני מותאם.

זהו שילוב נדיר של הבנה אנתרופולוגית של תנועת האדם, ידע כירופרקטי מעמיק, וניסיון קליני רב שנים. המדרסים הרפואיים הללו נותנים מענה לבעיות שמדרסים סטנדרטיים פשוט לא יכולים לפתור”.

ההשקעה של ד”ר גלבוע בפיתוח מדרס זה – הכוללת לימודי רפואה בבריטניה ושנות עבודה עם מומחי כף רגל – מניבה פתרון שאינו רק מקל על תסמינים, אלא מטפל בשורש הבעיה המכנית.

*הערה רפואית: מומלץ להתייעץ עם רופא או מומחה לפני התחלת שימוש במדרסים חדשים, במיוחד אם יש לכם מצבים רפואיים קיימים.