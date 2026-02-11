העצים שמאיימים על קווי החשמל – ומה עושים איתם

עצים הם חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני והכפרי בישראל. הם מספקים צל, משפרים את איכות האוויר, ממתנים חום ומוסיפים תחושת טבע ונעימות. עם זאת, כאשר ענפי עצים מתחילים לחדור לאזור קווי חשמל או לגדול בסמיכות להם – הם עלולים להפוך מסכנה סביבתית לביטחונית של ממש.

למה עצים בקרבת קווי חשמל מהווים סכנה?

עצים שגדלים לגובה או מרחיבים את ענפיהם לעבר קווי מתח עלולים לגרום לנזקים חמורים. במגע ישיר – אפילו עם ענף רטוב – קיימת סכנת קצר חשמלי, שריפה או הפסקת חשמל נרחבת.

במקרים חמורים, עץ שנפל בעקבות רוחות חזקות או גיזום חובבני עלול להפיל קו חשמל שלם, לגרום לתקלות בתשתית ולסכן עוברי אורח. לכן, נדרש מעקב שוטף וטיפול מקצועי – לפני שמתרחשת תקלה.

גיזום עצים בגובה הוא פתרון הכרחי באזורים עם תשתיות חשמל פתוחות, בפרט ליד עמודים, כבלי מתח, שנאים ומערכות חשמליות בגובה.

כיצד מטפלים בעצים שקרובים לקווי חשמל?

הטיפול בעצים בקרבת קווי חשמל דורש ניסיון, הכשרה ואישור עבודה בגובה. כל ניסיון לבצע גיזום ללא ציוד מתאים או הבנה בתשתיות – עלול להיות מסוכן מאוד.

השירות כולל:

הערכת סיכונים ונקודות גובה קריטיות

שימוש במנוף סל או ציוד טיפוס בטיחותי

גיזום נקודתי של ענפים מתקרבים בלבד

השארת צורת העץ בריאה ויציבה

תיאום עם חברת החשמל במידת הצורך

גוזם עצים מורשה משרד החקלאות הוא הכתובת הנכונה לעבודות מסוג זה. מדובר באנשי מקצוע שמוסמכים על פי חוק לבצע גיזום עצים, כולל עצים מוגנים או במיקומים רגישים.

מתי חובה להזמין גוזם מקצועי?

כאשר העץ קרוב פחות מ־2 מטרים מקו חשמל עילי

כאשר יש סכנת נפילה של ענף על כבלי חשמל

כאשר יש חשד שמדובר בעץ מוגן לפי החוק

כאשר יש צורך בטיפוס לעץ גבוה או עבודה עם מנוף

כאשר העבודה דורשת חיתוך מבוקר של ענפים עבים

במקרים אלה, עבודה עצמאית אינה רק לא מומלצת – היא מסוכנת ואף אסורה.

האחריות עליכם – גם אם העץ בגינה פרטית

אם אתם בעלי נכס עם עץ שגודלו מסכן תשתית חשמלית, האחריות היא עליכם. רשויות מקומיות, חברת חשמל וביטוחים יראו בבעל הנכס האחראי לנזק – גם אם מדובר בנזק תשתיתי רחב היקף.

לכן, לא כדאי להמתין לתקלה – אלא לבצע בדיקה מקצועית מדי שנה-שנתיים, במיוחד בעונת החורף והסערות.

שירות גיזום עצים מתבצע במהירות, בתיאום מראש, וכולל גם פינוי פסולת הגזם – כך שהסביבה נשארת בטוחה ונקייה.

עצים הם נכס – אבל גם אחריות

עצים בריאים ומתוחזקים הם ברכה לכל גינה, רחוב או קיבוץ. אך כשהם יוצאים משליטה, במיוחד בגובה ובקרבת תשתיות, הם עלולים להפוך למפגע.

גיזום עצים בגובה עם גוזם עצים מוסמך הוא הדרך הבטוחה, החוקית והיעילה לשמור על האיזון: להגן על החשמל, על התושבים – וגם על העץ עצמו.

קרדיט תמונה FREEPIK