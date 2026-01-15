טעויות נפוצות בביטול ייפוי כוח ואיך להימנע מהן מראש

ייפוי כוח הוא כלי משפטי חשוב המאפשר לאדם להסמיך אחר לפעול בשמו בעניינים שונים, אך לא אחת מגיע השלב שבו ההרשאה כבר אינה משקפת את רצונו או את טובתו. שינוי נסיבות אישיות, פגיעה באמון או צורך בשליטה מחודשת בעניינים מובילים רבים להחלטה לבטל ייפוי כוח קיים. למרות זאת, ביטול לא מדויק או לא מודע עלול ליצור סיבוכים מיותרים ואף השלכות משפטיות לא צפויות.

חשוב להבין שביטול ייפוי כוח אינו פעולה טכנית בלבד אלא תהליך שיש לו משמעות מעשית כלפי השלוח וכלפי גורמים נוספים. במצבים רבים, פנייה להליך מסודר של ביטול ייפוי כח לעו”ד מאפשרת יצירת בהירות, תיעוד נכון וצמצום הסיכון לפעולות שייעשו בניגוד לרצון השולח

ההנחה השגויה שביטול הוא מיידי ואוטומטי

אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא ההנחה שמרגע שהשולח החליט לבטל את ייפוי הכוח – ההרשאה פוקעת מיד. בפועל, כל עוד השלוח אינו יודע על הביטול, הוא רשאי לראות את השליחות כנמשכת ולהמשיך לפעול מכוחה. מצב כזה עלול להוביל לביצוע פעולות בשם השולח, גם כאשר אלו אינן תואמות עוד את רצונו.

מעבר לכך, גם אם השלוח עודכן, צדדים שלישיים שלא קיבלו הודעה על סיום ההרשאה רשאים להניח כי ייפוי הכוח עדיין בתוקף. פעולה שנעשית בתום לב במצב כזה עלולה לחייב את השולח, אף שהחליט כבר על ביטול ההרשאה.

ביטול ללא תיעוד ברור וחד־משמעי

טעות נפוצה נוספת היא ביטול ייפוי כוח ללא תיעוד מסודר. ביטול שנעשה בעל־פה בלבד, או ללא מסמך המעיד על כך, מקשה להוכיח את עצם הביטול ואת מועדו. כאשר מתעוררת מחלוקת, חוסר בתיעוד יוצר חוסר ודאות ועלול לפגוע ביכולת להגן על עמדת השולח.

תיעוד ברור מסייע לא רק מול השלוח אלא גם מול רשויות, גופים עסקיים או גורמים אחרים שעשויים להסתמך על קיומו של ייפוי הכוח. מסמך מסודר מצמצם פרשנויות סותרות ומקטין את הסיכון למחלוקות עתידיות.

התעלמות מעדכון צדדים שלישיים

גם כאשר הביטול עצמו נעשה כראוי, רבים שוכחים לעדכן את הגורמים שפעלו בעבר מכוח ייפוי הכוח. בנקים, גופים פיננסיים, רשויות או אנשים פרטיים עשויים להמשיך לפעול מול השלוח מתוך הנחה שההרשאה קיימת.

השלכה אפשרית של מצב זה היא ביצוע פעולה משפטית או כספית המחייבת את השולח, למרות שלא התכוון לכך. לכן, זיהוי מוקדם של כלל הגורמים הרלוונטיים ועדכון מסודר שלהם הוא שלב קריטי בתהליך הביטול.

חוסר תשומת לב להיקף ההרשאה המקורית

לא כל ייפוי כוח מעניק סמכויות זהות. יש ייפויי כוח כלליים ויש כאלה המוגבלים לנושא מסוים בלבד. טעות נפוצה היא ביטול חלקי או לא מדויק, שאינו מתייחס לכל היבטי ההרשאה או להרשאות משנה שניתנו מכוחה.

במצבים כאלה, חלק מהשליחות עלול להמשיך להתקיים מבלי שהשולח מודע לכך, בניגוד לכוונתו המקורית. בדיקה מדוקדקת של ההרשאה המקורית היא תנאי הכרחי לביטול אפקטיבי.

ההסתמכות על תיקון בדיעבד

יש הסבורים כי גם אם נעשתה פעולה לאחר הביטול, ניתן יהיה לבטלה בקלות בדיעבד. בפועל, כאשר צד שלישי פעל בתום לב וללא ידיעה על סיום ההרשאה, האפשרות לבטל את הפעולה מוגבלת.

עו״ד ונוטריון רחל שחר, העוסקת באימות ותרגום מסמכים לצרכים רגולטוריים, מדגישה כי התנהלות מסודרת מראש עדיפה תמיד על ניסיון להתמודד עם השלכות לאחר מעשה. היערכות נכונה, תיעוד ועדכון הגורמים הרלוונטיים יכולים לצמצם סיכונים ולמנוע הסתבכויות מיותרות בעת ביטול ייפוי כוח.