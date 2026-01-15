הברחת שעוני יוקרה וסמארטפונים: כל מה שחייבים לדעת על עבירות מכס

עבירות מכס עוסקות בהעברת טובין בין מדינות מתוך כוונה להשתמט מתשלום מכס. הברחת טובין דרך נמלי הים, האויר והיבשה איננה תופעה שולית ומדי שנה נפתחים אלפי תיקים בגין הברחת שעוני יוקרה, טלפונים סלולריים, תכשיטים, מחשבים ניידים ומוצרי יוקרה נוספים

במקרים רבים מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין, שלא התכוונו לבצע עבירה פלילית, אך מצאו את עצמם בתוך חקירת מכס מורכבת עם השלכות כלכליות ומשפטיות כבדות משקל.

מהי הברחה לפי פקודת המכס?

הברחת טובין היא ניסיון להכניס לישראל מוצרים, סחורות או מטבע חוץ מבלי לדווח עליהם, במטרה להתחמק מתשלום מסי יבוא או לעקוף איסורים, הגבלות ותקנות על ייבוא, ייצוא או הובלת טובין. זה כולל גם ניסיון לבצע מעשים אלו.

הברחה יכולה להתבצע:

בדרך פיזית – הסלקת פריטים במטען נוסעים, על הגוף או במכולות מסחריות.

בדרך מרמתית – זיוף מסמכים ורישום כוזב ברשימוני היבוא.

גם החזקת טובין מוברחים מהווה עבירה עצמאית – מי שנתפס מחזיק טובין שהוברחו או שטובין אלה אסורים בייבוא, מבלי לתת לכך הסבר סביר, חשוף להליך פלילי.

הברחה איננה מוגבלת להעברת סחורה בסתר. כלומר, גם מי שנכנס במסלול הירוק מבלי להצהיר על טובין החייבים במס – מבצע עבירת מכס.

לפי פקודת המכס, די בכך שנוסע לא הצהיר על טובין החייבים במס, מסר הצהרה כוזבת על שווי הטובין, הסתיר את הטובין בכוונה וייבא טובין בכמות מסחרית תחת כיסוי של “שימוש אישי – כדי להיחשב כמי שביצע עבירה פלילית.

עבירת הברחה נושאת בצידה עונש מאסר של עד 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר אם נעברה בנסיבות מחמירות, לצד תפיסת הטובין המוברחים ונקיטת הליך לחילוטם ולהחרמתם.

שעוני יוקרה וטלפונים סלולריים – מדוע דווקא הם?

רשות המסים מזהה מזה שנים מגמה ברורה של הברחה של שעוני יוקרה וטלפונים סלולריים שהפכה לאפיק רווחי במיוחד. שעון יוקרה אחד עשוי להיות שווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים, וטלפונים סלולריים, בעיקר בדגמים חדשים ופופולריים, מיובאים לא אחת בכמויות המעידות על מסחר ולא על שימוש פרטי.

במקרים כאלה המכס יבחן, בין השאר, את הבדיקות הבאות:

תדירות הנסיעות של הנוסע.

מספר השעונים או הטלפונים הסלולריים.

אופן האריזה וההסתרה.

התכתבויות בטלפון הנייד.

קיומם של קונים מראש.

חקירת מכס – שלב קריטי שאסור להקל בו ראש

מרגע שנוסע מעוכב לבדיקה, מתחילה חקירה של ממש. לעיתים מדובר בעיכוב קצר, אך במקרים רבים החקירה כוללת:

חקירה באזהרה, קרי, חשד לביצוע עבירה על פקודת המכס.

תפיסת הטובין.

תפיסה וחיפוש במכשירים סלולריים.

רבים מהנחקרים, מתוך לחץ, בלבול או רצון “לסיים מהר” מוסרים גרסאות לא מדויקות, סותרים את עצמם או חותמים על מסמכים מבלי להבין את משמעותם.

העונשים – לא רק קנס

עבירות מכס אינן עניין טכני. במקרים חמורים, התיק אינו מסתיים בקנס מנהלי בלבד, אלא עלול להוביל לכתב אישום פלילי, הרשעה, חיוב בקנס פלילי והחרמת הטובין.

למה אסור להיחקר בלי עורך דין?

ליווי משפטי כבר מהרגע הראשון יכול לעשות את כל ההבדל בין תיק שנסגר לבין הליך פלילי ארוך ומתיש. עורך דין מכס יודע למנוע טעויות קריטיות בזמן אמת, לבנות קו הגנה, לנהל מו”מ עם הגורמים הרלוונטיים, להגיש בקשה להמרת חשדות בכופר כסף ולפעול להשבת הטובין שנתפסו.

