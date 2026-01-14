5 מסיבות פורים 2026 מומלצות שאסור לכם לפספס

אם אתם מחפשים מסיבות מומלצות לפורים 2026, הגעתם למקום הנכון. ריכזנו בכתבה זו חמש מסיבות מרכזיות שיתקיימו במהלך חג הפורים הקרוב.

1. GLOWSTAGE פורים 2026 – אקספו תל אביב

ברשימת מסיבות פורים 2026 המומלצות נכללת GLOWSTAGE, שתתקיים ביום שישי, 6.3.2026, בביתן 11 של אקספו תל אביב. האירוע מתמקד במוזיקה אלקטרונית וכולל שתי רחבות פעילות במקביל.

בליינאפ מופיעים אמנים עם סגנון מוזיקלי מלודי-האוס, טכנו וטראנס. בין השמות המרכזיים: Mita Gami, DARCO, Asher Swissa, OMNYA ו-Eran Hersh ברחבה המרכזית, ולצידם JUAN VERDERA, NEW BORN, PETTRA, RISING DUST ו-FREAK SHOW ברחבת הטראנס. האירוע מתקיים בשעות הלילה המאוחרות ונמשך עד שעות הבוקר.

2. BLEND – פסטיבל קוקטיילים חופשי בפורים

BLEND יתקיים ביום חמישי, 5.3.2026, במתחם L1 בתל אביב. מדובר באירוע פורים שמשלב מסיבה עם פסטיבל קוקטיילים, וכולל שתי רחבות ריקודים ואזורים פתוחים.

המוזיקה באירוע מתבססת על קו האוס, דאנס ומיינסטרים, ומלווה ערב רציף של ריקודים ושהייה במתחם. המתחם עצמו כולל גם אזורי צ’יל ומרפסת פתוחה, ומאפשר תנועה חופשית בין הרחבות. במהלך הערב מוגש תפריט קוקטיילים מגוון הכולל שילוב של קלאסיקות מוכרות וגרסאות ייעודיות לאירוע.

3. BEY’OND פורים 2026 – אקספו תל אביב

BEY’OND יתקיים בליל חמישי, 26.2.2026, באקספו תל אביב. האירוע כולל מספר זירות מוזיקה ומציג ליינאפ רחב של אמנים מהסצנה האלקטרונית, הטראנס והמיינסטרים.

בין האמנים המשתתפים: California Sunshine (Live), Rising Dust, Pettra (Live), Dali, Zehavi (Live), New Born, לצד שמות מהזירה המיינסטרימית כגון Adidor, Eli Matana, Barak Yael, Eve Hakmon, Ziv Gadash, Matan Dino ו-Segev. האירוע מתקיים בערב המרכזי של פורים.

4. SUNNER פורים 2026 – פארק אריאל שרון

מסיבת SUNNER תתקיים ביום שלישי, 3.3.2026, בפארק אריאל שרון. מדובר באירוע מוזיקה אלקטרונית רחב היקף המתקיים בשטח פתוח.

הליינאפ כולל אמנים בולטים מהסצנה האלקטרונית, בהם Adam Ten, DARCO, Mita Gami, Rudy With A Hoodie, OMRI B2B MISHELL, Rafael B2B Yamagucci ו-Vini Vici. האירוע מתקיים כחלק מרצף מסיבות פורים באזור המרכז.

5. M-FEST פורים 2026 – חוות רונית

פסטיבל M-FEST ייערך ביום שישי, 6.3.2026, בחוות רונית. זהו אירוע פורים המתקיים בלוקיישן פתוח במרכז הארץ.

האירוע כולל מספר מתחמי מוזיקה ואזורי שהייה, ונחשב לאחד הפסטיבלים הוותיקים של פורים. חוות רונית מציעה מרחבים פתוחים, אזורי צל וסביבה טבעית שמבדילה את האירוע ממסיבות עירוניות.

הבדלים מרכזיים בין מסיבות פורים 2026 הגדולות

מסיבות פורים 2026 נבדלות זו מזו בכמה מאפיינים ברורים שניתן לזהות כבר בפרסומים הרשמיים. הראשון הוא אופן בניית הליינאפ: יש אירועים שמציגים ליינאפ מצומצם עם שמות בולטים שמופיעים בפרסום הראשי, ולעומתם מסיבות עם ליינאפ רחב יותר הכולל הופעות Live, סטים משותפים B2B ומספר רחבות פעילות במקביל.

מאפיין נוסף הוא סוג הלוקיישן, כאשר מתחמים סגורים מאפשרים שליטה גבוהה יותר בתנאי הסאונד והתאורה, בעוד אירועים בשטח פתוח מתאפיינים בפריסה רחבה יותר של הבמות והקהל.

הבדל נוסף נוגע לאורך האירוע ולליינאפ המוזיקלי. חלק מהמסיבות מתמקדות בפרק זמן לילי מוגדר, ואחרות נפרשות על פני שעות רבות יותר עם שינוי הדרגתי בליינאפ לאורך הזמן. גם חלוקת הסגנונות המוזיקליים משתנה בין אירוע לאירוע: יש מסיבות שמרכזות סגנון מוזיקלי אחד עיקרי, ויש כאלה שמפרידות בין סגנונות שונים באמצעות רחבות ייעודיות.

סיכום

פורים 2026 כולל מגוון רחב של מסיבות מוזיקה בלוקיישנים מרכזיים, עם ליינאפים מוכרים מהסצנה המקומית והבינלאומית. הרשימה שלפניכם מרכזת אירועים בולטים על סמך המידע שפורסם על ידי ההפקות.