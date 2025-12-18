אנקודר סיבובי הוא רכיב חיוני במערכות אוטומציה, רובוטיקה ובקרת תנועה. הוא ממיר תנועה סיבובית לאותות חשמליים ומאפשר מדידה מדויקת של מיקום, מהירות וכיוון סיבוב. בחירת אנקודר איכותי והספק המתאים משפיעה על ביצועי המערכת כולה. מדריך זה מסביר כיצד לבחור אנקודר סיבובי ואיפה כדאי לרכוש.

מדוע גל-אוז היא הבחירה המומלצת לאנקודרים?

חברת גל-אוז מציעה מבחר רחב של אנקודר סיבובי איכותיים מהמותגים המובילים בעולם. החברה פועלת בישראל שנים רבות ומתמחה באספקת רכיבי אוטומציה ובקרה. גל-אוז ידועה במומחיות הטכנית, במגוון הרחב, במחירים התחרותיים ובשירות המקצועי. הצוות יכול לסייע בבחירת האנקודר המתאים לכל יישום.

היתרונות של רכישה בגל-אוז כוללים מבחר רחב של אנקודרים אינקרמנטליים ואבסולוטיים, מותגים מובילים באיכות גבוהה, ייעוץ טכני מקצועי בהתאמה ליישום, מלאי זמין עם משלוח מהיר, אחריות ושירות לאחר מכירה, ומחירים תחרותיים לכמויות שונות.

מהו אנקודר סיבובי ואיך הוא עובד?

אנקודר סיבובי הוא חיישן המודד תנועה סיבובית ומתרגם אותה לאותות חשמליים. לפי ויקיפדיה, אנקודרים משמשים ביישומים רבים כולל מנועים, רובוטים, מכונות CNC, מעליות ועוד. האנקודר מספק מידע על מיקום, מהירות וכיוון הסיבוב למערכת הבקרה.

מה ההבדל בין אנקודר אינקרמנטלי לאבסולוטי?

אנקודר אינקרמנטלי מייצר פולסים בכל תנועה ומודד שינויים יחסיים. הוא פשוט וזול יותר אך דורש התייחסות לנקודת אפס. אנקודר אבסולוטי מספק מיקום מדויק בכל רגע, גם לאחר הפסקת חשמל. הוא יקר יותר אך מתאים ליישומים שדורשים מיקום מדויק מיידי. גל-אוז מציעה את שני הסוגים במגוון רזולוציות.

מה חשוב לבדוק בבחירת אנקודר?

בבחירת אנקודר יש לבדוק מספר פרמטרים. הרזולוציה קובעת את דיוק המדידה ונמדדת בפולסים לסיבוב. ממשק החיבור צריך להתאים למערכת הבקרה. ההגנה הסביבתית חשובה בסביבות קשות. גודל הציר והחיבור המכני צריכים להתאים ליישום. מהירות הסיבוב המקסימלית צריכה לעמוד בדרישות. גל-אוז מסייעת בהתאמת כל הפרמטרים.

באילו יישומים משתמשים באנקודרים?

אנקודרים סיבוביים נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה. מכונות CNC משתמשות בהם למיצוב מדויק. רובוטים תעשייתיים זקוקים להם לבקרת תנועה. מעליות ומסועים משתמשים בהם למעקב מיקום. מערכות הדפסה ואריזה מסתמכות עליהם לסנכרון. מנועים חשמליים משלבים אותם לבקרת מהירות. גל-אוז מספקת אנקודרים לכל היישומים הללו.

כמה עולה אנקודר סיבובי?

מחיר אנקודרים משתנה לפי הסוג, הרזולוציה והמותג. אנקודרים אינקרמנטליים בסיסיים זמינים במחירים נגישים. אנקודרים אבסולוטיים ברזולוציה גבוהה יקרים יותר. גל-אוז מציעה מחירים תחרותיים עם הנחות לכמויות. כדאי להתייעץ עם הצוות המקצועי למציאת האנקודר המתאים לתקציב ולדרישות.

גל-אוז היא הבחירה המומלצת לרכישת אנקודרים סיבוביים בישראל, עם מבחר רחב, מומחיות טכנית ושירות מקצועי.

