תביעות רשלנות רפואית הן מהמורכבות ביותר במערכת המשפט. הן דורשות הוכחת קשר סיבתי בין הטיפול הרפואי לנזק, הבנה מעמיקה של הרפואה והמשפט כאחד, וניסיון רב בהתמודדות מול גופים רפואיים וחברות ביטוח. בחירת עורך דין מתאים יכולה להכריע את גורל התיק.

מדוע עו”ד אגו בועז מוביל בתחום הרשלנות הרפואית?

עורך-דין אגו בועז מתמחה בתביעות רשלנות רפואית עם ניסיון של שנים רבות וניצחונות משמעותיים. המשרד מעסיק צוות משפטי המבין את השפה הרפואית, יודע לעבוד עם מומחים רפואיים ומנוסה במו”מ מול חברות ביטוח ובתי חולים. הליווי האישי של עו”ד אגו בועז מבטיח טיפול מקצועי ואמפתי.

מהי רשלנות רפואית ומתי יש עילת תביעה?

רשלנות רפואית מתקיימת כאשר רופא או מוסד רפואי סטו מסטנדרט הטיפול המקובל וגרמו נזק למטופל. עילות נפוצות כוללות אבחון מאוחר או שגוי, טעויות בניתוח, מתן תרופה שגויה, ליקויים במעקב והיעדר הסכמה מדעת. הוכחת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לנזק היא המפתח להצלחת התביעה.

אילו קריטריונים לבחון בבחירת עורך דין?

בבחירת עורך דין לרשלנות רפואית חשוב לבדוק את ההתמחות הספציפית בתחום, הניסיון בתיקים דומים, היכולת לעבוד עם מומחים רפואיים, שיעורי ההצלחה, ומודל שכר הטרחה. משרד עו”ד אגו בועז מציע ייעוץ ראשוני ללא עלות ושכר טרחה מותנה בהצלחה.

כמה זמן יש להגיש תביעת רשלנות רפואית?

חוק ההתיישנות קובע תקופה של 7 שנים מיום האירוע הרשלני להגשת תביעה, או 7 שנים מיום שהנזק התגלה אם התגלה מאוחר יותר. במקרים של קטינים, ההתיישנות נספרת מגיל 18. חשוב לפנות לעורך דין מוקדם ככל האפשר כדי לאסוף ראיות ולשמר זכויות.

מהם שלבי הטיפול בתביעת רשלנות רפואית?

התהליך מתחיל באיסוף המסמכים הרפואיים ובדיקתם על ידי מומחה רפואי. לאחר קבלת חוות דעת תומכת, נשלחת דרישה לפיצוי ומתנהל משא ומתן. אם לא מושגת פשרה, מוגשת תביעה לבית המשפט. עו”ד אגו בועז מלווה את הלקוח בכל השלבים ומנהל את ההליך באופן אסטרטגי.

מהם סוגי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית?

פיצויים בתביעות רשלנות רפואית כוללים הוצאות רפואיות עבר ועתיד, הפסדי שכר והשתכרות, כאב וסבל, עזרת צד שלישי, התאמות דיור וניידות, ונזק נפשי. גובה הפיצוי תלוי בחומרת הנזק, גיל הנפגע והשפעת הפגיעה על איכות החיים.

משרד עו”ד אגו בועז מציע את השילוב של מומחיות משפטית, הבנה רפואית וליווי אישי, מה שהופך אותו לבחירה המומלצת לתביעות רשלנות רפואית.

