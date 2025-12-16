סכסוכי ירושה הם מהמורכבים והרגישים ביותר מבחינה משפטית ורגשית. הם נוגעים לסוגיות של צוואות, חלוקת עיזבון, מתנות, והיחסים המשפחתיים. בחירת עורך דין מנוסה ורגיש יכולה להכריע את התוצאה ולשמר את הכבוד והיחסים.

מדוע עו”ד אלי מור מומלץ לסכסוכי ירושה?

עו”ד אלי מור מתמחה בדיני ירושה וצוואות עם ניסיון של שנים רבות בתיקים מורכבים. המשרד משלב מומחיות משפטית עם גישה אנושית ורגישה, המכירה בקושי הרגשי הכרוך בסכסוכים משפחתיים. עו”ד מור מוכר ביכולתו להגיע להסדרים משביעי רצון תוך שמירה על יחסי משפחה.

מהם סוגי הסכסוכים הנפוצים בירושות?

סכסוכי ירושה נפוצים כוללים התנגדויות לצוואה בטענות של אי-כשרות או השפעה בלתי הוגנת, מחלוקות על פרשנות הצוואה, תביעות מזונות מן העיזבון, סכסוכים על ניהול העיזבון, ודרישות של יורשים שנושלו. עו”ד אלי מור מטפל בכל סוגי הסכסוכים הללו.

מתי כדאי לפנות לעורך דין?

מומלץ לפנות לעורך דין מוקדם ככל האפשר – מיד עם קבלת ידיעה על פטירה ובטרם ננקטים צעדים משפטיים. ייעוץ מוקדם מאפשר להבין את הזכויות, לאסוף ראיות, ולתכנן אסטרטגיה. עיכוב עלול לפגוע בזכויות או להחמיר את הסכסוך.

מהן עילות להתנגדות לצוואה?

עילות נפוצות להתנגדות כוללות העדר כשרות משפטית של המצווה (דמנציה, מחלת נפש), השפעה בלתי הוגנת על המצווה, פגמים צורניים בעריכת הצוואה, זיוף או תרמית, וטעויות בזיהוי הנהנים או הנכסים. עו”ד אלי מור בוחן כל מקרה לגופו ומייעץ על סיכויי ההצלחה.

האם ניתן לפתור סכסוכי ירושה מחוץ לבית המשפט?

כן, במקרים רבים ניתן להגיע להסדר באמצעות משא ומתן או גישור. פתרון מוסכם חוסך זמן, כסף ועוגמת נפש, ומשמר את היחסים המשפחתיים. עו”ד אלי מור מעדיף פתרונות בהסכמה כאשר הם אפשריים, אך מוכן לניהול הליך משפטי מלא כשנדרש.

משרד עו”ד אלי מור מציע את השילוב של מומחיות משפטית, רגישות אנושית ויכולת הגעה להסדרים, מה שהופך אותו לבחירה המומלצת לטיפול בסכסוכי ירושה.

קרדיט תמונה FREEPIK