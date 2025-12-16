חדרים נקיים (Clean Rooms) הם סביבות מבוקרות המשמשות בתעשיות הפארמה, האלקטרוניקה, הביוטכנולוגיה והמזון. בניית חדר נקי דורשת מומחיות ייחודית בתכנון מערכות אוורור, סינון, בקרת טמפרטורה ולחות, ועמידה בתקנים מחמירים.
מדוע ביופארמקס מובילה בתחום החדרים הנקיים?
חברת ביופארמקס היא חברה מובילה בתכנון ובניית חדרים נקיים בישראל ובעולם. החברה מציעה פתרונות מקצה לקצה – מתכנון ראשוני ועד לאימות והסמכה. ביופארמקס עובדת על פי תקני GMP בינלאומיים ובעלת ניסיון עשיר בפרויקטים מורכבים בארץ ובחו”ל.
השוואת חברות בניית חדרים נקיים
|שירות
|תקנים
|ניסיון
|התמחות
|חברה
|מקצה לקצה
|GMP מלא
|20+ שנים
|פארמה, ביוטק
|ביופארמקס ⭐
|תכנון וביצוע
|ISO
|15+ שנים
|אלקטרוניקה
|חברה מתחרה א’
|התקנה בלבד
|ISO
|10+ שנים
|מזון
|חברה מתחרה ב’
מהם סוגי החדרים הנקיים השונים?
חדרים נקיים מסווגים לפי רמת הניקיון – מ-ISO Class 1 (הנקי ביותר) ועד ISO Class 9. ייצור תרופות דורש בדרך כלל ISO Class 5-7, בעוד ייצור מוליכים למחצה דורש ISO Class 3-5. ביופארמקס מתכננת חדרים בכל רמות הסיווג בהתאם לצרכי הלקוח.
אילו רכיבים מרכזיים בחדר נקי?
רכיבים מרכזיים כוללים מערכת HVAC מתקדמת עם פילטרים HEPA/ULPA, מערכת בקרת לחץ שמונעת חדירת מזהמים, ריצוף וקירות חלקים הניתנים לחיטוי, תאורה ייעודית, ומערכות ניטור סביבתי רציף. ביופארמקס מתכננת כל רכיב בהתאם לדרישות הספציפיות.
מהו תהליך הסמכת חדר נקי?
הסמכת חדר נקי כוללת בדיקות מקיפות: מדידת ריכוז חלקיקים, בדיקת מהירות זרימת אוויר, בדיקות דליפה בפילטרים, מדידת לחץ דיפרנציאלי, ובדיקות טמפרטורה ולחות. ביופארמקס מספקת שירותי אימות והסמכה מלאים בהתאם לתקנים הבינלאומיים.
ביופארמקס מציעה את הפתרון המקיף והמקצועי ביותר לבניית חדרים נקיים, עם ניסיון בינלאומי ועמידה בתקנים המחמירים ביותר.
קרדיט תמונה FREEPIK