“הבית לא היה ריק” – איל אריאל על הכלב שהפך לשותף בכתיבה

הכלב ארתור נכנס לחיו של איל אריאל בתקופת קשה, לפני שנים רבות, והיה שותף למסע ומקור של כוח וריפוי. “לכלבים יש כוחות על”, אומר איל, “וארתור היה חלק משמעותי עבורי בהתגברות על אסון והליכה קדימה”. הספר, “ספורים לכלב לפני השינה” הוא לא רק מחווה לכלב אהוב הוא גם הבנה, במיוחד בתקופה בה אנו נמצאים כיום, שכלבים יכולים להיות חלק מריפוי וסיוע לרבים. הספר הוא יותר מאוסף סיפורים על כלבים. זוהי הצהרה על קשר שמתקיים בין מינים שונים, על אהבה ללא תנאי, ועל הכוח המרפא שיש לנוכחות של יצור שרואה אותך בלי שיפוטיות.

איל, איש שעבר מסעות רבים בחייו, מגדיר את עצמו בחיוך קל כ”אחד מהמשוגעים שקונים לכלב שלהם מתנות, מדברים אליו כמו לילד נוסף, ולא מתביישים בכך”. כלבים היו חלק מחייו מגיל צעיר. “את הכלב הראשון הביאו הורי כי פחדתי מכלבים ומאז הם נוכחים תמיד”. בכל שנותיו בבית הספר היסודי ובתיכון ליוו כלב בשם בופי, שהלך איתו לבית הספר ונכנס לכיתה בכל בוקר. “בהתחלה המורים לא הסכימו, אבל לאט לאט הבינו שבופי הוא חלק מבית הספר. הוא לא מפריע. הם התרגלו.” בופי היה מגיע גם כשאיל היה חולה ולא הגיע ללימודים.

מסע חיים שמוביל לעמוד הנייר

הדרך של איל לכתיבה לא הייתה ישירה. נולד באשקלון ב-1962, גדל בבית מעורב ומאוהב – אימא תימניה שעבדה כגננת ואבא, ניצול שואה, שהיה לאיש צבא. בגיל 17 החליט לצאת לעולם ועבר לקיבוץ הזורע, צעד שלא היה קל להורים אבל הם הבינו שלבן יש נתיב משלו. הוא שירת כקצין מבצעים בסיירת מובחרת והיה גם לא מעט בלבנון, יצא לטיול ארוך בעולם, למד יחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית וסיים בהצטיינות, וניהל קמפיינים פוליטיים שנים רבות. לפני עשרים שנה הקים עם אשתו מטי מועדון כושר קטן שהפך מהר מאוד לרשת מועדוני כושר גדולה, המונה כשנים עשר סניפים המעסיקה מאות עובדים.

אבל למרות כל ההצלחה המקצועית והניהולית, הכתיבה לא הייתה מובנת מאליה עבורו. “במשך שנים הכרתי את עצמי כאיש של רטוריקה ולא של כתיבה,” הוא מספר. “למורים ביסודי יש חלק גדול בכך. הייתה אפילו מורה שלעגה לכתיבה שלי בגלל טעויות כתיב.” רק באוניברסיטה, כשנדרש לכתיבה מקצועית ואקדמית, הוא התחיל לגלות שיש לו יכולת ביטוי. כקמפיינר פוליטי, כשכתב חומרי פרסום, הוא הבין שהוא ממש טוב בזה. הכתיבה הפכה לכלי נוסף בארגז הכלים שלו.

שלושים שנה של המתנה

הספר הזה לא נולד בשנה האחרונה. הבסיס שלו נכתב לפני שלושים שנה, עבר ממחשב למחשב, ונשמר כמו סוד קטן. “כל פעם שאלתי את עצמי מה לעשות איתו ועזבתי את זה,” מספר איל. אבל בשנתיים האחרונות, הספר קפץ חזרה אל המסך. לא במקרה.במלחמה הנוכחית, התאומים שלו ששירתו בצבא והפחדים היו מטורפים. בנות של חברים שלו נרצחו במסיבת הנובה, גילי אדר ז”ל ועמית להב ז”ל. “אני חסר אונים מול הכאב הזה ואין דרך בה אני יכול לעזור”, הוא אומר. ואז שוב, הכתיבה לכלב הופכת למפלט מהמציאות ומקום של שקט. “הספר קפץ לצג המחשב. הוא משך אותי לעולמו וכל פעם שישבתי מול המחשב עם הספר הצלחתי להתנתק קצת ולתת מנוחה לנפש”. הוא עבר על מה שכתב, מחק, שינה, הוסיף, ובנה את הספר מחדש. חלקים נכתבו מחדש לחלוטין, אחרים נשמרו כמעט כפי שהיו. לאט לאט הספר התגבש, והפעם הוא היה מוכן לצאת לעולם.

שבעה סיפורים, עולם אחד

“סיפורים לכלב לפני השינה” הוא אוסף של סיפורים מרגשים, מצחיקים ונוגעים ללב, הכתובים מתוך אהבה עמוקה לכלבים ולמערכת היחסים הייחודית בינם לבין בני האדם. את הסיפורים מספר הכותב לכלבו האהוב, ארתור – גולדן רטריבר חכם וקשוב, שמגיב, שואל ולעיתים אף מתערב בעלילה בדרכו המיוחדת.הספר פונה לקוראים מכל הגילים – ילדים, מבוגרים, וכל מי שאוהב כלבים והוא לא רק קריאה נעימה לפני השינה – הוא גם הזמנה לשיחה, להבנה ולליטוף.

הסיפור הפותח, “כלב ואיש כותבים ספר”, הוא למעשה שער הכניסה, הצהרה על כך שהספר נולד מתוך קשר חי ויומיומי עם ארתור, וגם אמירת תודה אליו. הסיפור השני, “הברית המופלאה שבין הכלבים לבני האדם”, הוא אגדה שמנסה להסביר את הסוד העתיק של הקשר הזה. “זו שאלה ששאלתי את עצמי לא פעם,” מספר איל. “בני אדם משתמשים בחיות ובייתו חיות לצרכים של מזון, שמירה, משאות כבדים, רכיבה. אבל הקשר עם כלבים כיום כמעט תמיד לא נועד לצרכים של תועלת פיזית – זהו קשר נפשי עמוק. כלבים עונים על צורך פנימי של בני האדם.”באגדה הזו, הכלבים ויתרו על כוחות קסומים כדי לקבל את היכולת לאהוב ולהיות חברים של בני האדם. כלבים מסמלים חברות, נאמנות, אהבה. הם אלה שמתהפכים על הגב, חושפים את הבטן הפגיעה שלהם, כדי להראות ביטחון ואמון. הם אלה שמחכים לך בדלת גם אחרי יום נורא. הם אלה שלא שופטים.

הסיפורים האחרים עוסקים בנושאים עדינים ומורכבים שהורים מתמודדים איתם כשיש כלב בבית או כשילד מבקש אחד ובמנעד רגשות של ילדים ומבוגרים. “לרינגו יש אימא אחרת” עוסק באימוץ ובשאלה מהי משפחה אמיתית. “מחפשים את אלף” הוא מסע של כלב צעיר המנסה למצוא את דרכו הביתה. זה סיפור על אומץ, התמדה, והכוח של אהבה. “הפנסיון של מר נחום” מציג כלב שנתפס כתוקפן ומגלה שהאגרסיביות היא לא אופי אלא תוצר של פחד וחינוך לקוי. “התינוק החדש” מדבר על הקנאה והחשש כשתינוק חדש מגיע הביתה, וכיצד אפשר ליצור מקום לכולם. ו”ילד בלי כלב” מדגיש שכלב איננו צעצוע – שזו החלטה חשובה שדורשת מחשבה רבה, הבנה שיש לכלב צרכים, ושהילד לבד לא יכול לגדל אותו.

סיפור אחרון, אישי במיוחד

הסיפור האחרון, “הסיפור של ארתור”, הוא פרדה מכלב אהוב. זהו פרק של תודה לכלב שהיה לא רק חבר, אלא שותף למסע. “זה פרק חדש לגמרי,” מספר איל. “במקור הוא היה אחר, עסק בדברים שהיו נכונים לי לפני שלושים שנה. עכשיו הוא מדבר על ארתור ועל מה שהוא נתן לי. זו הצהרה על קשר אמיתי שהוליד את כל הסיפורים. זה מעמיד את הכלב במקום מכובד כחלק מהמשפחה וכחבר לדרך”.

למי הספר הזה פונה?

איל מיועד את הספר לילדים בראשית קריאה שיכולים לקרוא סיפורים קצרים לבד, ולהורים שמקריאים לילדיהם סיפורים ורוצים להשתמש בהם כדי לעורר שיח על נושאים רגשיים – אימוץ, קנאה, פחד, אחריות. “הספר נועד גם לסייע בשיח על הכנסת כלב הביתה והמשמעות של הדבר,” הוא מסביר. “ההורים צריכים להבין שהילד לבד לא יכול לגדל כלב. הם אחראים לגידולו. הילדים יכולים וחייבים לקחת חלק, ללמוד מהי אחריות, אך אינם יכולים לגדל כלב לבדם.”

אבל הספר מכוון גם לקהל אחר – לכל אלה שמרגישים שהאהבה שלהם לכלב היא משהו מיוחד ומרכזי בחייהם, גם אם ישנם אנשים שמסתכלים עליהם כמוזרים. “הספר נותן לגיטימציה לנו, המשוגעים, שאוהבים כלבים, קונים להם מתנות, מדברים אליהם ומתייחסים אליהם כמו ילדים נוספים ומצחיקים בבית,” אומר איל בחיוך. “כן – אנחנו כאן! אנחנו אוהבים את הכלב שלנו ולא מתביישים בכך.”הוא יודע שיש כאלה שיגידו שזה מוגזם, שבסופו של דבר מדובר בכלב. אבל מי שחי עם כלב, מי שראה איך הכלב מחכה לו בדלת אחרי יום קשה ומי שיודע עד כמה לכלב יש כוח להעניק – הספר הזה הוא גם בשבילו.

מה הלאה?

איל אומר שיש לו עוד סיפורים בראש ולא רק לילדים. “אז נראה מתי יהיה עוד ספר, אם בכלל,” הוא אומר. “כילד גם פיסלתי,” הוא מוסיף לפתע. “ומי יודע, אולי גם זה יחזור.”בינתיים, הספר שחיכה שלושים שנה יצא לדרך. הוא נושא בתוכו אהבה, אובדן, ריפוי, וקשר שלא צריך הסבר. ובמרכזו עומד ארתור – הכלב שהיה במסע לצידו, והכלב שהפך לשותף בכתיבה.

“סיפורים לכלב לפני השינה” מאת איל אריאל יצא לאור לאחרונה. איורים מקסימים עוזי בנימין

לינק לרכישת הספר הוצאת צמרת: https://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=15433