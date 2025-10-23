בזמן שרוב העסקים עוד מנסים להבין איך להתמודד עם השינויים שה – AI מביא לעולם החיפוש, אסי שמעוני כבר כמה צעדים קדימה. מייסד ומנכ”ל Alt Digital Marketing, עם ניסיון של יותר משני עשורים בקידום אתרים ואסטרטגיות דיגיטל, הפך בשנה האחרונה לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם המונח החדש שמסעיר את עולם השיווק – AI Search או GEO – Generative Engine Optimization.

שמעוני, שפרץ לתודעה בזכות הפוסטים והמאמרים שפרסם ברשתות החברתיות ובמיוחד בקבוצת הפייסבוק המקצועית שייסד, מצליח לפשט תהליכים מורכבים ולהנגיש לעסקים את מה שרבים בעולם השיווק עדיין מנסים לפענח: איך בינה מלאכותית “רואה” תוכן, איך היא “מבינה” מותגים, ואיך גורמים לה “לבחור” בנו כשאנשים שואלים שאלה.

נפגשנו איתו לשיחה מעמיקה על השנה הדרמטית שעברה על עולם החיפוש, על הירידה בקליקים, על ההזדמנות החדשה של עסקים קטנים, ועל מה שכולנו צריכים לעשות היום כדי לא להיעלם ממפת הנראות של הבינה המלאכותית.

2025: השנה שבה החיפוש הפך לשיחה

לפני שנתחיל את השיחה, אולי תציג את עצמך עבור הקוראים שלא נחשפו אליך?

“אני אסי שמעוני, מייסד ומנכ”ל של Alt Digital Marketing. בעשרים השנים האחרונות אני עוזר לעסקים לצמוח אונליין בעזרת קידום אתרים, פרסום ממומן ואסטרטגיות דיגיטל חכמות.

ב – 20 השנים האחרונות הייתי כל כולי בעולם ה – SEO, אבל בשנה האחרונה התחום כולו, ועולם החיפוש בפרט, חווים שינוי דרמטי לאחר כניסת ה – AI לחיינו. לבינה המלאכותית יש השפעה ענקית על עולם הקידום והיא מביאה אותנו לפתחו של עידן חדש שבו לא מספיק “לקדם אתר”, אלא צריך להבין לעומק איך בינה מלאכותית “רואה” תוכן, איך היא “מבינה” מותגים, ואיך היא “בוחרת” את מי לצטט בתשובות שלה.

השינוי הזה הביא אותי להתמקד בתחום שנקרא AI Search או GEO – Generative Engine Optimization. זהו תחום שמתפתח ממש עכשיו ומגדיר מחדש איך עסקים נראים בחיפוש. אני כותב, מרצה ומייעץ לעסקים על איך להתאים את עצמם לעידן הזה, וגם, כפי שציינת, מוביל קהילה מקצועית שמתמקדת באיך להופיע בתשובות של ChatGPT, Perplexity, Gemini ומנועי AI אחרים”.

אסי, בפרסומים השונים שקראתי שלך, אתה מדבר לא מעט על כך ש – 2025 היא שנה גורלית לעולם החיפוש. מה בעצם השתנה מאז שה – AI נכנס לתמונה?

“2025 היא השנה שבה החיפוש הפסיק להיות רשימה של קישורים והפך לשיחה. אם בעבר היינו רגילים לכתוב שאלה, לקבל רשימה של תוצאות שממנה היינו בוחרים לאן להיכנס. היום הבינה המלאכותית קוראת עשרות אתרים מגוונים בשניות, מסכמת את העיקר ומחזירה תשובה אחת בשפה פשוטה וברורה. המשמעות היא שיותר ויותר אנשים מקבלים את המידע שלהם ישירות מתוך הממשק של ה – AI, בלי שהם בכלל נכנסים לאתרים. השינוי הזה אומנם מחיל כמשהו טכני, אך הוא מביא איתו שינוי התנהגותי עמוק שמשנה את כל האופן שבו עסקים נחשפים ברשת.”

בעבר, מקדמי אתרים היו בעיקר מדברים על “המקום הראשון בגוגל”. לפי מה שאני מבין ממך, כיום זה כבר לא ממש היעד. אז מה בעצם אני, כבעל אתר, אמור לעשות?

“בעולם של תשובות מבוססות AI אין יותר עמוד ראשון. המודלים הרי לא מציגים רשימה של תוצאות, אלא בוחרים בעצמם אילו מקורות להכניס לתוך התשובה. לכן השאלה החדשה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא לא באיזה מקום האתר מדורג, אלא האם הוא בכלל חלק מהתשובה. האם ה – AI בחר לצטט מאיתנו. כיום כבר לא צריך להילחם על מיקום בגוגל, חשוב להיתפס כמקור סמכות ולהיות מוזכר בתשובות שמקבלות”.

מה זה בכלל AI Search?

מה זה בעצם AI Search, ואיך זה שונה מהחיפוש הקלאסי שאנחנו מכירים מגוגל?

“AI Search הוא חיפוש שבו האלגוריתם לא רק מנסה להתאים בין מילות מפתח, אלא הוא מבין את הכוונה שמאחורי השאלה. הוא יודע לפרש הקשרים, רגשות ורצף שאלות, ולפי זה הוא גם מסוגל לספק לנו תשובה שמבוססת על מספר מקורות במקביל.

בחיפוש הקלאסי, גוגל ניסתה להביא לך את העמודים הכי רלוונטיים, אבל בחיפוש מבוסס AI המטרה היא לספק תשובה אחת מדויקת וברורה. זה שינוי מחשבתי שמחייב את בעלי העסקים להתמקד לא רק במיקומים אלא בנראות, סמכותיות ונגישות למודלים עצמם”.

תוכל לספר לנו מעט יותר על השינויים שגוגל וחברות אחרות השיקו בשנה האחרונה, כמו AI Overview ו – AI Mode, ואיך הם משפיעים על עסקים?

“נתחיל מזה שה – ChatGPT שינה את הדרך שבה אנשים מחפשים וצורכים מידע, וכתגובה גוגל שינתה את פני החיפוש עם שני פיצ׳רים מרכזיים.

ה – AI Overviews מציגים תשובה מעל התוצאות הרגילות, כך שהמשתמש מקבל את עיקר המידע עוד לפני שהוא לוחץ על לינקים. וה -AI Mode מאפשר למשתמש להמשיך לשאול שאלות ולקבל תשובות ישירות בתוך גוגל, בלי לעבור בין אתרים. בממשק דומה למודלי השפות כמו ChatGPT, Gemini ו – Claud.

שני החידושים האלה גרמו לירידה חדה בכמות הקליקים, אבל מי שכן מגיע בסוף לאתר עושה זאת מתוך כוונה ברורה. כך שהתנועה אומנם קטנה יותר אך היא איכותית יותר. עסקים צריכים להפנים שהמטרה היא כבר לא רק להופיע בתוצאות, אלא להיות בין המקורות שמהם גוגל והמודלים האחרים בונים את התשובה וזה הבדל עמוק.”

אז אתה בעצם אומר שהשינויים האלו כבר משפיעים בפועל על תנועה אורגנית לאתרים? יש לך נתונים שממחישים את גודל המהפכה?

“כן, וזה כבר מורגש מאוד. מאז ההשקה הרחבה של AI Overviews ו – AI Mode, נרשמת ירידה ממוצעת של כ – 15 עד 34 אחוזים בשיעור הקליקים האורגניים בשאילתות כלליות, בעיקר בשאלות מידע ולא במותגים. המשתמשים פשוט מקבלים את המידע ישירות בתשובה של ה – AI, בלי שהם צריכים להיכנס לאתרים.

אבל חשוב להבין שגם אם יש פחות קליקים, איכות התנועה דווקא עולה. האנשים שכן נכנסים מגיעים אחרי שהם כבר קיבלו סיכום, הם סקרנים או מוכנים לפעולה. זה הופך את כל נושא ה – Conversion Rate להרבה יותר משמעותי.”

בעבר עסק קטן היה יכול “לטפס בגוגל” בעזרת SEO קלאסי, כיום, בעולם ה – AI, יש בכלל סיכוי להופיע בתשובות של הבינה המלאכותית?

“בהחלט יש סיכוי, אבל צריך לשנות גישה. היום לא מספיק לעבוד רק על מילות מפתח וקישורים. צריך לבנות תוכן שמדבר בשפה של תשובות. לספק לאורך האתר שאלות ותשובות קצרות, מבנה ברור, הוספת תאריך עדכון, וסכמות כמו FAQ או HowTo שמקלות על המודלים להבין את ההקשר.

בנוסף, חשוב לייצר נוכחות גם מחוץ לאתר, למשל ב – Reddit, ב – YouTube ובאתרי ביקורות, כי אלו מקורות שהמודלים נוטים להסתמך עליהם. עסק קטן עם תוכן אמיתי, מבוסס ניסיון ומגובה בעדויות, יכול להופיע בתשובות ה – AI גם מול מותגים גדולים. לפעמים דווקא עסקים קטנים נראים “אותנטיים” יותר, וזה עובד לטובתם.”

מבט לעתיד: לאן הולך החיפוש בעידן ה – AI

דיברנו הרבה על ירידה בכמות הקליקים מגוגל, אבל במקביל על עלייה ביחס ההמרה. תוכל להסביר למה זה קורה?

“מה שקורה הוא שה – AI קיצר משמעותית את המשפך השיווקי. אם בעבר גולשים היו נכנסים לשלושה או ארבעה אתרים, משווים, קוראים ביקורות וחוזרים כמה פעמים עד שהם מקבלים החלטה, היום כל תהליך המחקר הזה נעשה ישירות בתוך הכלים עצמם.

המשתמש שואל את ChatGPT או את Google AI Mode, מקבל סיכום של היתרונות, ההבדלים והביקורות, וכשהוא כבר לוחץ על אתר, הוא מגיע הרבה יותר מגובש ובשל לפעולה. זו הסיבה שהתנועה הכוללת יורדת, אבל אחוזי ההמרה עולים. פשוט כי מי שמגיע עכשיו לאתר, מגיע עם כוונת קנייה ברורה, לא כדי לבדוק אלא כדי לבצע.”

במה בעצם ה – GEO שונה מ – SEO קלאסי, ואילו יתרונות יש לעסקים שמאמצים את זה מוקדם?

“בעולם ה – SEO הקלאסי עבדנו לפי אותות כמו מילות מפתח, קישורים וזמן שהייה באתר. ב – GEO האותות נראים אחרת. מה שחשוב הוא סמכות, רעננות, עקביות בין מקורות ותדירות אזכורים מחוץ לאתר.

המודלים של הבינה המלאכותית לא מסתכלים רק על עמוד אחד, אלא על כל הנוכחות הדיגיטלית של העסק: מאמרים, פרופילים ברשתות, ראיונות, ביקורות וכל מה שבונה תדמית של מומחיות ואמינות. עסקים שמתחילים עם GEO בשלב מוקדם נהנים מיתרון גדול, כי הם מתחילים לבנות “היסטוריית אימון” וזה אומר שהמידע שלהם כבר נכנס למודלים ומשמש בסיס להמשך. ככל שיעבור הזמן והתחום יתמלא, יהיה קשה הרבה יותר להשיג את אותה חשיפה.”

באחד המאמרים שלך אמרת שרק 10% מהאתרים בעולם ביצעו כבר אופטימיזציה לתשובות AI. למה לדעתך זה עדיין לא נפוץ, ומה היתרון של מי שפועל עכשיו?

“הרבה עסקים עדיין חושבים במונחים הישנים של SEO, כלומר מיקום בדירוגים. הם לא מבינים שברגע שהחיפוש הפך לתשובה אחת, המשחק השתנה לגמרי. בנוסף, המדידה בתחום החדש הזה עדיין לא לגמרי מגובשת, ולכן עסקים רבים פשוט לא יודעים לבדוק אם הם מופיעים בתשובות של AI.

אבל מי שפועל עכשיו נמצא בעמדת פתיחה מדהימה. זה מזכיר את הימים הראשונים של גוגל, כשמעטים הבינו איך זה עובד. מי שיבין מוקדם את הכללים החדשים ויבנה לעצמו נוכחות סמכותית במנועי ה – AI, יקבל יתרון עצום שלא ניתן יהיה לשחזר אחר כך.”

אז מהם הצעדים הראשונים שכל בעל עסק צריך לבצע כבר היום כדי להתאים את האתר שלו לעידן החיפוש החדש?

“הדבר הראשון הוא לוודא שהאתר בכלל נגיש לבינה המלאכותית. הרבה בעלי אתרים לא יודעים שצריך לאפשר גישה לבוטים כמו GPTBot, Bingbot, PerplexityBot ו – Google Extended בקובץ robots.txt.

אחר כך חשוב לוודא שהתוכן באתר כתוב בצורה טבעית וברורה, עם שאלות ותשובות, כותרות מדויקות, תאריך עדכון ומבנה שמקל על הבינה להבין את ההקשר של כל חלק בתוכן. מומלץ גם להוסיף תגיות מבניות כמו FAQ, HowTo או Product, ולוודא שהאתר מהיר, מאובטח ונקי מקוד מיותר.

מעבר לכך, כדאי להשקיע בנוכחות מחוץ לאתר, ברשתות כמו Reddit, YouTube, לינקדאין ואתרי ביקורות, כי משם מנועי הבינה שואבים הרבה מידע לצורך בניית תשובות.”

יש דרך לדעת אם האתר שלי כבר מופיע בתשובות של ChatGPT או Google AI Overview?

“הדרך הפשוטה ביותר היא להכין רשימה של שאלות שמייצגות את מה שהלקוחות הפוטנציאליים שואלים על העסק או על התחום, ולבדוק איך ChatGPT, Perplexity או Google AI עונים עליהן. אם אתה רואה שהמותג שלך מוזכר, או שהתשובה מבוססת על תוכן מהאתר שלך, זה סימן מצוין.

יש גם כלים ייעודיים כמו Peec או ProFound שעוקבים אחרי אזכורים וציטוטים בתשובות של מנועי AI. אבל חשוב לזכור שהמטרה היא לא רק למדוד קליקים, אלא למדוד נראות בתוך השיחות עצמן, זה המדד החדש של החשיפה בעידן הבינה המלאכותית.”

ומה אתה אומר שיקרה לעסקים שלא יסתגלו בזמן לשינוי?

“הסיכון הגדול הוא פשוט להיעלם מהשיח. לא בגלל שהאתר ייענש, אלא כי הבינה המלאכותית לא תראה אותו. אם התוכן לא נגיש, לא מעודכן או לא נתפס כאמין בעיני המודלים, הוא פשוט לא ייכלל בתשובות. וברגע שמתחרים כן מופיעים שם, הם הופכים להיות הסמכות בתחום בעיני המשתמשים וגם בעיני המנועים עצמם. אז בשורה התחתונה, מי שלא יתחיל להתאים את עצמו עכשיו, יגלה בעוד זמן קצר שהוא לא רק איבד טראפיק אלא גם נוכחות תודעתית בעולם החיפוש החדש.”

אנחנו לקראת סיום, אז רציתי לשמוע איך אתה רואה את תחום ה – AI Search מתפתח בשנים הקרובות?

“אנחנו רק בתחילת הדרך. מה שאנחנו רואים היום הוא גרסה ראשונית של מהפכה שתשנה לחלוטין את הדרך שבה אנשים מחפשים מידע באינטרנט.

בעתיד הקרוב החיפוש יהפוך להרבה יותר אישי ומדויק. כל אחד יקבל תשובות שונות לפי ההעדפות, ההיסטוריה וההקשרים שלו. המודלים ילמדו להבין הקשרים עסקיים, רגשות ומוטיבציות של המשתמשים, ויתחילו להציע לא רק מידע, אלא גם החלטות.

במקום עמוד תוצאות נרחב, תהיה לנו מערכת אחת שמכירה אותנו היטב ומציגה את ההמלצה הכי רלוונטית בזמן אמת, וזה אומר שהנראות של עסקים לא תישען רק על מיקומים, אלא על אמינות, מומחיות ויחסים עקביים עם קהלים ברחבי הרשת”.

ולסיום – אם היית צריך לתת טיפ אחד לעסק קטן שמנסה לשרוד בעולם החדש הזה, מה היית אומר לו?

“אל תפחדו להיכנס לזה. תתייחסו לזה כמו משחק. תבינו מה הקהל שלכם שואל ברשת, באילו ניסוחים הוא משתמש, ואיך הוא מחפש מידע על התחום שלכם. תתחילו לעקוב אחרי הנראות שלכם בתשובות של ChatGPT, Google AI ו – Perplexity.

אם אתם לא רואים את עצמכם שם. תבדקו מי כן מופיע, איך הוא בנה את התשובה שלו, ואיך אתם יכולים לנסח תוכן מדויק יותר שממש עונה על השאלות של הקהל שלכם. מי שיתייחס לזה כתהליך של למידה ושיפור מתמיד, ולא כמשהו מפחיד או טכני מדי, ימצא את עצמו מהר מאוד מקבל יתרון אמיתי בעולם החדש של החיפוש.

ומעבר לזה, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שנבנית בימים אלה בפייסבוק, שמתמקדת בדיוק בנושא הזה

איך לשפר נראות בתשובות של מנועי AI. שם אני משתף טיפים, מקרי בוחן, עדכונים מהתחום ודוגמאות אמיתיות מעסקים שכבר מצליחים לבלוט בעולם החדש של AI Search קידום אתרים בעידן החדש AI Search & LLM SEO

כשמסיימים לדבר עם אסי שמעוני, קשה שלא לחוש את תחושת הדחיפות שהוא מתאר. העולם הדיגיטלי, שהיה עד לא מזמן מבוסס על מיקומים, דירוגים וקליקים, הופך לעולם שבו חשיבותם של אמון, נראות וסמכות גוברת על הכול. בעידן שבו מנועי החיפוש כבר לא רק “מחפשים” אלא גם חושבים, העסקים שידעו לדבר בשפה החדשה של הבינה המלאכותית הם אלו שיישארו בתמונה.

“זה לא סוף עידן ה – SEO”, אומר שמעוני, “זו רק ההתחלה של עידן חדש שבו מי שילמד מהר, ינצח.” ואם לשפוט לפי הווליום שהקהילה שלו מייצרת ברשת, נדמה שהמהפכה הזו כבר כאן והשיחה עליה רק מתחילה.

