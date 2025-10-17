האם האתר שממנו אתם קונים באמת מאומת? מיזם חיפוש מציע את הפתרון

הישראלים רוכשים אונליין יותר מאי פעם – מוצרי חשמל, ריהוט, טיפולים, אפילו שירותים משפטיים.

אבל לצד המהפכה הדיגיטלית מתרחשת תופעה מדאיגה: עלייה חדה במספר האתרים המתחזים והעסקים המזויפים.

אלפי גולשים בישראל כבר חוו רכישות מאתרים שלא קיימים באמת או שלא סיפקו את המוצר.

הפתרון החדש שנולד כאן בארץ נקרא מיזם חיפוש (TrueScontrol) – והוא מבקש לשנות את חוקי המשחק.

“אנחנו הופכים את האמון לשקוף ונגיש”

מיזם חיפוש פיתח מערכת פשוטה אך חכמה: הוא מאמת את זהותם של עסקים בישראל ונותן להם חותם “עסק מאומת” שניתן לזהות בקלות באתר או בפרופיל העסק.

“הרעיון הוא שגולש לא צריך לנחש אם אתר מאומות,” מסבירים במיזם. “הוא פשוט יראה את החותם, ילחץ עליו – ויוכל לבדוק בעצמו את כל פרטי העסק: הבעלים, כתובת, מסמכים מאומתים ועוד.”

איך זה עובד?

בעלי עסקים שמעוניינים לקבל את תג האימות עוברים תהליך הכולל:

אימות מסמכים ורישיונות,

בדיקת נכסים דיגיטליים (אתר, רשתות חברתיות, גוגל מיי ביזנס),

אימות זהות באמצעות וידאו,

ואישור סופי על ידי צוות מקצועי.

רק אחרי שכל השלבים אושרו, העסק מקבל את תג האמות הרשמי של מיזם חיפוש – אותו הוא יכול להציג באתרו, בדף הפייסבוק ובמודעות הדיגיטליות.

כך הצרכן מרוויח

היתרון לצרכן ברור: במקום להתלבט אם האתר אמין, אפשר לבדוק את זה בלחיצה אחת.

בעמוד האימות מופיעים כל הפרטים הרשמיים של העסק, תעודת האימות ותאריך העדכון האחרון.

ומה יוצא מזה לעסקים?

גם בעלי עסקים מרוויחים: התג מבליט אותם מול המתחרים, מחזק את המוניטין ומגדיל את יחס ההמרה באתר.

על פי נתוני המיזם, עסקים שעברו אימות מדווחים על עלייה ממוצעת של 25–40% באמון הגולשים ובפניות מלקוחות חדשים.

“כשיש חותם רשמי שמראה שהעסק אמיתי – הלקוחות פשוט מרגישים בטוחים יותר לבצע רכישה,” אומרים במיזם.

הדרך קדימה: אמות כסטנדרט חדש

מיזם חיפוש נמצא כעת בתנופת צמיחה, עם מאות עסקים שכבר עברו את התהליך.

החזון: שכל אתר ישראלי אמין יישא בגאווה את התג “עסק מאומת”.

“בעולם הפיזי יש רישיון עסק, במוצרים יש תו תקן,” מסכמים במיזם. “ברשת – חותם האימות שלנו הוא הסטנדרט החדש.”