יחפים אקורדים – קורס גיטרה אונליין בוידאו, למי שרוצה לנגן בגיטרה את “יחפים” של יסמין מועלם

הרבה חבר’ה בארץ חושבים לפחות פעם בכמה זמן על צמד המילים: ‘יחפים אקורדים’. זו לגמרי עובדה בשטח. אז לפני שנספר לכם שהיום כבר קל יותר לאותם אנשים להבין כיצד לנגן בעצמם את השיר הזה על גיטרה, נספר לכם שיסמין מועלם היא אחת הזמרות הבולטות והמוכשרות של הדור הצעיר בישראל, שהצליחה להתבסס במהירות כאמנית מובילה בסצנת המוזיקה העברית.

בגיל 29, היא כבר נחשבת לאחד מהקולות המשפיעים ביותר במוזיקה הישראלית העכשווית, והשירים שלה אשכרה מצליחים להגיע ולהשפיע על קהלים רחבים.

מה שקראתם עכשיו הוא הוא הסמן והגורם שגרם למורה לגיטרה מהצפון – גל דהן, להרים את הכפפה וליצור קורס שמסביר במפורט ובמדויק איך לנגן בגיטרה את “יחפים” של מועלם – אחד משיריה הבולטים והיפים ביותר.

“הפריצה של יסמין מועלם לעולם המוזיקה גרמה לי לרצות ללמד שירים שלה, פשוט כי היא ריגשה אותי” משתף דהן.

“הדרך של יסמין מועלם להצלחה החלה בבית הספר למוזיקה ‘רימון’, שם למדה ופיתחה את הכישורים המוזיקליים ואת ערימות הסוואג שהיא מביאה איתה למרכז הבמה. השלב המשמעותי בקריירה שלה היה כאשר זכתה בתחרות ה”שירימון” של בית הספר רימון, אירוע שהניח את האבן הראשונה במסלול המקצועי שלה – ככה לפחות שמעתי מחברים”, מספר גל דהן.

יסמין מועלם רשמה פטנט על המשפט “עושים את זה נכון”, ביטוי שהפך לחלק מהזהות המוזיקלית שלה. הפריצה האמיתית שלה הגיעה עם השיר “מסיבה”, שביצעה יחד עם הראפר ‘שקל’, והפך לאחד מהלהיטים הגדולים בזמנו.

“ב’מסיבה’ התחלתי להבין מה הקטע שלה ולמה התלמידים שלי לגיטרה מתלהבים ממנה”

השיר “מסיבה” של יסמין מועלם זכה להכרה רשמית כאשר נבחר כשיר השנה של אקו”ם, הישג מרשים שמעיד על ההשפעה שיצר השיר על הסצנה המוזיקלית הישראלית. השיר נכתב יחד עם שקל והרגיש להם מקרי בהתחלה, אך בסוף הכל בא מסיבה – כפי שהיא מתארת בראיונות. העניין הזה לא חמק מעינו של גל דהן שמלמד גיטרה כבר כ-30 שנים.

השיר הזה לא רק הקפיץ אותה לתודעה הציבורית, אלא גם ביסס אותה כאמנית עם קול וסגנון מוזיקלי ייחודיים שמשלבים פופ עברי עכשווי עם טקסטים משמעותיים וחדים.

הקריירה המוזיקלית שהובילה גם לשיר “יחפים”

לפני שנדבר קצת יותר על האקורדים של ‘יחפים’, ועל כך שדהן יצר קורס אונליין לנגינה לבד בבית של השיר המרגש והנוגה הזה, נוסיף ונציין שיסמין מועלם נחשבת לזמרת הכי גדולה של 2021 על פי הערכות של מבקרי מוזיקה ואנשי תקשורת. הצלחתה לא מוגבלת רק לשירים בודדים – היא הצליחה לבנות קריירה יציבה ומגוונת שכוללת הופעות חיות, שיתופי פעולה עם אמנים נוספים, וחיבור עמוק עם הקהל הישראלי.

יסמין מועלם נמצאת בין 18 הנשים שמשנות את המוזיקה הישראלית, רשימה שמדגישה את תרומתה המשמעותית לסצנה המוזיקלית המקומית ואת יכולתה להוביל שינויים וטרנדים חדשים.

“כשהבנתי שאני מחפש עוד חומרים של יוצרים ישראליים ללמד עליהם, הבנתי ש’יחפים’ חייב להיות הקורס הבא שלי ללימוד גיטרה לבד בבית”

“יסמין מועלם היא בין הזמרות המצליחות בישראל בשנים האחרונות, ובריאיון היא שיתפה על הקריירה והחיים האישיים שהשתנו לאחרונה. כמו אמנים רבים, גם היא עברה תקופות קשות בדרך להצלחה. יסמין סיפרה על התקופות הקשות בהן התמודדה עם מינוס בבנק ודיברה על האמונה באלוהים ועל הקשר שלה עם הדת” – ממשיך לשתף דהן.

“יסמין מועלם הפכה לדמות השראה עבור צעירים רבים, במיוחד נשים צעירות הרוצות לפרוץ לעולם המוזיקה. הטקסטים שלה מדברים אל הלב ונוגעים בנושאים רלוונטיים לדור הצעיר – מאהבה ויחסים ועד לחלומות ושאיפות. היא מייצגת דור חדש של זמרות ישראליות שלא מתביישות להיות אותנטיות ולהביע את עצמן בצורה כנה ובלתי מסוננת, עובדה שגרמה לי להכנס לסטודיו להדליק את המצלמה, לכוון את הגיטרה ולהקליט קורס אונליין לגיטרה שמסביר איך לנגן את ‘יחפים’ של יסמין מועלם” – משתף דהן

מה אפשר למצוא בקורס האונליין לגיטרה של דהן שמפרט את האקורדים של ‘יחפים’?

בקורס האונליין שיצר גל דהן ללימוד השיר יחפים על גיטרה, ניתן למצוא המחשה לימודית של כיצד לנגן את האקורדים, הרכבם של האקורדים, הפריטות והליווי בשיר.

“המסר של יסמין מועלם לדור הצעיר הוא ברור: אפשר להשיג חלומות באמצעות מקצועיות, יצירתיות ונאמנות לעצמכם. הדרך שלה החל מבית הספר ‘רימון’ ועד שהפכה לאחת מהזמרות המובילות בישראל מוכיחה שעם כשרון, עבודה קשה והרבה נחישות, אפשר להגשים כל חלום מוזיקלי”, מסכם דהן בחיוך.