הפרדת רכוש: מייצרים ודאות עכשיו, חוסכים כסף אחר כך

רבים חושבים שחתימה על הסכם ממון והפרדת רכוש לפני החתונה הורסת את הרומנטיקה ופוגעת באמון בין הצדדים. המציאות הפוכה – זוגות שעורכים הסכם מראש מתוך הבנה הדדית מתמודדים טוב יותר עם משברים מאשר זוגות שנאלצים לעשות זאת באמצע משבר זוגי.

רגע לפני שמערבבים חשבונות, משכנתא, עסק או אופציות, קובעים כללי משחק ברורים. הפרדת רכוש שנעשית בהסכם ממון מגינה על הרכוש ומקטינה את עלויות פרידה אם תגיע.

סיפור מקרה: מאיה ואלון ולמה “לזרום” זה לא תוכנית עבודה

מאיה (מנהלת מוצר בהייטק) ואלון (משקיע עצמאי בשוק ההון) עברו לגור יחד מיד אחרי התואר. לא הייתה להם דירה או הון משמעותי, רק שכר טוב ואופטימיות. את משק‑הבית ניהלו מחשבון משותף לצד חשבונות פרטיים ומענקי בונוס; אלון השקיע בהתחלה במדדים, אחר כך גם בקריפטו.

עם הזמן מאיה קיבלה מהוריה מתנה סיוע ראשוני לתשלום מקדמת לרכישת דירה, והכסף הוזרם לחשבון המשותף. שנתיים אחרי, מאיה קיבלה הצעת רילוקיישן לאירופה; אלון הצטרף. כשחזרו לארץ, נוצר משבר והם נפרדו.

בשלב הזה צפו שאלות קשות: האם הסיוע מההורים היה מתנה לשניהם או הלוואה למאיה בלבד? מה דינם של רווחי ההשקעות של אלון שנעשו מכסף שזרם מהחשבון המשותף? התברר שבגלל ערבוב כספים עקבי, שימוש משפחתי בכספים וניהול ללא תיעוד נוצרה מחלוקת אמיתית על כוונת שיתוף.

אילו היו חותמים מראש על הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, הם היו חוסכים זמן, כסף ועוגמת נפש: המתנות, הרכוש, האופציות וההשקעות היו מוגדרות, והפרדה בין חשבונות פרטיים למשק‑בית הייתה ברורה.

“כמי שמלווה זוגות בפרידה, עם ובלי הסכמי ממון, אני יכולה לומר שהסכם ממון הוא צעד חובה לכל זוג. הסכם ממון דומה לביטוח בריאות שאף אחד לא שואף להפעיל אותו, אבל הוא מעניק שקט נפשי”, אומרת עו”ד לילך הירש-אופיר, העוסקת בדיני משפחה. “ההסכם מאפשר להתמקד בבניית הקשר ובהקמת משפחה באהבה, מבלי לחשוש מה יהיה אם…”.

עו”ד לילך הירש-אופיר מוסיפה כי השינויים בפסיקה הישראלית הפכו את הסכמי הממון לקריטיים עוד יותר. בתי המשפט קבעו בשורה ארוכה של פסקי דין “חזקת שיתוף ספציפית” לפיה גם רכוש שהיה בבעלות אחד הצדדים לפני הנישואים יכול להיחשב משותף בנסיבות מסוימות, במיוחד כאשר מדובר בדירת המגורים המשפחתית או כאשר מתרחש ערבוב עקבי של כספים.

מתי הפרדת רכוש בהסכם ממון היא קריטית?

“ישנם מקרים שבהם הסכם הפרדת רכוש הוא הכרחי, בפרט כאשר אחד מבני הזוג מגיע עם נכסים משמעותיים מלפני הנישואים, מי שיש לו ילדים מנישואים קודמים ורוצה להגן על רכוש עבורם, או זוגות שאחד מהם צפוי לקבל ירושה גדולה”. “עם זאת, גם לזוג שמתחיל “מאפס”, הסכם ממון יוצר ודאות לגבי נכסים וחובות עתידיים ומקטין סיכוי לחיכוכים” מוסיפה עו”ד הירש-אופיר.

כשזוג מתחיל בלי דירה או חסכונות, קל לחשוב שאין על מה “להסכים”. בפועל, ההחלטות הכלכליות המשמעותיות מתקבלות דווקא במהלך החיים המשותפים: רכישת דירה, לעיתים בסיוע הורי, קבלת אופציות ובונוסים בעבודה, פתיחת עסק עצמאי, נטילת הלוואות לימודים, ניהול חשבון משק‑בית משותף ועוד. בלי הסכם ממון הכולל הפרדת רכוש, כל אחד מהאירועים הללו עלול ליצור כוונת שיתוף לא מתוכננת או מחלוקת על בעלות, חובות וחלוקת ערך. הסכם ממון קובע עקרונות משחק מראש: איזה רכוש ישותף ואיך תתבצע הפרדת רכוש.

מה קורה כשאין הסכם ממון?

בשיח הציבורי על גירושין נושא הילדים תופס את הכותרות, אבל ברבים מהמקרים הפרדת הרכוש היא לב ההליך. כאשר קיים הסכם ממון, הוא מכתיב את אופן החלוקה, והדיון מצטמצם לפרטים שאינם מוסדרים בו. כשאין הסכם, עולה השאלה: איך מחלקים את הרכוש?

בני זוג נשואים (לאחר 1974): חל עליהם חוק יחסי ממון, שקובע איזון משאבים במועד הפירוד או הפטירה. המשמעות היא שכל נכס שנצבר במהלך הנישואין נחשב משותף, למעט מתנות וירושות (אלא אם “נטמעו” ברכוש המשותף).

ידועים בציבור: חלים עליהם דינים פסיקתיים. בית המשפט בוחן אם התקיימה “כוונת שיתוף” בנכסים לפי אורח החיים המשותף, ניהול כספים ונסיבות הקשר.

בפועל, היעדר הסכם ממון משאיר את בני הזוג תלויים בפרשנות של בית המשפט. התוצאה עלולה להיות הליכים יקרים, ממושכים ועמוסים רגשית, עם חוסר ודאות לגבי גורל הדירה, החסכונות, העסק או האופציות.

בשורה התחתונה, ההסכם אינו “נגד האהבה” אלא בעדה. הוא מצמצם אי‑ודאות, מגן על כסף משפחתי ועל נכסים עתידיים, ומאפשר לנהל זוגיות וכלכלה בשקט ובבהירות.