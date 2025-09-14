5 יתרונות בריאותיים מפתיעים של לעיסת גת

לעיסת גת היא מסורת עתיקה שמוכרת בעיקר בתרבויות מזרחיות, במיוחד בקרב יוצאי תימן, שם היא נחשבת לפעילות חברתית ולאורך שנים שימשה כמרכיב חשוב במפגשים משפחתיים וחברתיים.

מעבר להיותה חלק מהתרבות, לעיסת גת מעניקה גם יתרונות בריאותיים שיכולים להפתיע אתכם.

אז מהם חמשת היתרונות האמיתיים של לעיסת גת? הנה מה שהמומחים של גת אביגדור אומרים.

1. משפרת ערנות ומיקוד

לעיסת גת ידועה ביכולת שלה להגביר את רמות האנרגיה ולהשאיר אתכם ערניים לאורך זמן.

זאת בזכות רכיבים טבעיים בצמח המשפיעים על מערכת העצבים, בדומה להשפעה עדינה של קפאין.

רבים לועסים גת במהלך היום כדי לשמור על ריכוז, במיוחד בשעות הצהריים כשהעייפות מתחילה להשתלט.

2. תומכת במערכת העיכול

לעיסת גת מסייעת לשפר את תהליכי העיכול וליצור תחושת קלילות בבטן.

היא מעודדת פעילות טבעית של הקיבה והמעיים, מה שיכול לעזור לאחר ארוחות כבדות.

3. מסייעת להפחתת מתח

החיים מלאים בלחצים, וגת ידוע בתור צמח שיכול להרגיע ולהפחית סטרס.

רבים טוענים שזמן לעיסה משמש גם כטקס ובו יושבים, נרגעים, מדברים עם חברים, והמתח פשוט נעלם.

4. משפרת מצב רוח

לצמח הגת יש רכיבים שיכולים להגביר את תחושת השמחה והחיוניות, מה שהופך אותו לפעילות חברתית כיפית במיוחד.

זאת אחת הסיבות שבמפגשים תימניים מסורתיים, תמיד תמצאו אנשים יושבים יחד ולועסים גת באווירה טובה.

5. מקור טבעי לנוגדי חמצון

גת מכיל נוגדי חמצון טבעיים שעוזרים להילחם ברדיקלים חופשיים בגוף.

זה תורם לשמירה על בריאות כללית, חיזוק המערכת החיסונית ואפילו עשוי לעכב תהליכי הזדקנות.

לסיכום

לעיסת גת היא הרבה מעבר למסורת, היא גם דרך טבעית לשמור על ערנות, מצב רוח טוב ובריאות כללית.

כמובן, כמו כל דבר, מומלץ לצרוך במידה נכונה ולא להגזים.

קרדיט תמונה FREEPIK