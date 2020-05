אחות אוסטרלית שטיפלה באנשים שהיו על ערש דווי תיעדה את דבריהם האחרונים וגילתה שרובם מתחרטים על כך שעבדו יותר מדי, לא שמחו בחלקם ולא הגשימו את החלומות שלהם. לדברי אותה אחות, על ערש דווי אנשים מצליחים להתבונן על חייהם במבט מפוכח וניתן ללמוד מהתובנות שלהם. אותם נושאים חזרו שוב ושוב, והיא תיעדה אותם בספרה: "Top five regrets of the dying" "הלוואי ולא הייתי עובד קשה כ"כ- כך פספסתי את התקופה היפה בחיי""הלוואי והיה לי האומץ לעשות את מה שאני רוצה באמת""הלוואי והיתי נשאר בקשר עם החברים הטובים שלי""הלוואי והיה לי אומץ ללכת עם הרגשות שלי בלי להבהל""הלוואי והייתי בוחר באושר, במקום לבחור במרירות"אם אתם עדיין לא בטוחים שזה הזמן המתאים לרדוף אחר החלומות שלכם ולהגשים אותם, הסרטון הקצר הזה יתן לכם מוטיבציה להשיג את כל מה שחשבתם שבלתי אפשרי.